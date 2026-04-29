No se ocultó. No se quitó responsabilidad. Nada de nada. Lucas Monzón fue muy autocritico luego de la dura derrota 2-0 de Junior ante Sporting Cristal, este martes, en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El zaguero, que fue titular, expresó que el equipo hizo un “muy mal partido” y que no pudieron encontrarle la vuelta lo que planteó el rival.

“Nos vamos muy triste, es un mal partido. El equipo jugó muy mal, hay que admitirlo, nos vamos tristes”, afirmó en la zona mixta.

El uruguayo, que ha sido titular en los tres juegos que van del certamen internacional, habló de la infantil expulsión de Jermein Peña, quien agredió a un rival al minuto 21 del primer tiempo.

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Para el defensor el jugar con uno menos tanto tiempo fue una de las claves para la caída sufrida.

“Jugar con un jugador menos a lo largo del partido se siente. Hay que tener mucha cabeza en este momento. Con uno menos el equipo empieza a cansarse, a meterse atrás, ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron”, señaló el charrúa.

Por último, Lucas Monzón no quiso ser pesimista y aseguró que solo pueden pensar en conseguir la victoria en los próximos dos partidos que tendrán de local en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño y Sporting Cristal.

“El equipo jugó muy mal, hay que admitirlo”: Lucas Monzón



El defensor de Junior fue autocrítico y dijo que merecieron caer ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.



“Con un jugador menos el equipo empieza a cansarse, ellos aprovecharon la que tuvieron”, expresó. pic.twitter.com/5YmBLxwpnc — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 29, 2026

“Hay que seguir, quedan estos dos partidos, en casa, que son fundamentales, hay que pensar en ganar”, concluyó.