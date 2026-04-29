Seis hombres señalados por las autoridades de integrar un grupo de delincuencia común organizado dedicado al hurto bajo la modalidad de piratería terrestre, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en Sucre.

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Los aprehendidos, que responden por los delitos de concierto para delinquir simple y hurto agravado, son Emanuel Salcedo Maya, de 37 años; Rafael Antonio Yépez Ordóñez, de 35; Juvenal Enrique Ospina Quevedo, de 62; Jorge Luis Tamara Arrieta, de 26; Hermes Savid Carmona Medina, de 32, conocido como ‘Nay’, y Álvaro Luis Jiménez Madrid, de 32 años, alias ‘Broli’.

Sus detenciones las hicieron efectivas en los barrios La Candelaria, El Pescador, Vallejo, La Vega y Gran Colombia, mediante diligencias de registro y allanamiento.

Según el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, las investigaciones realizadas permitieron establecer que “estos individuos ubicaban vehículos tipo furgón que transportaban mercancía, intimidaban a sus ocupantes y los despojaban del producido de las ventas, así como de cajas fuertes instaladas en los automotores y otros elementos de valor”.

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Además, el grupo delincuencial tendría su radio de acción en los municipios de Corozal, Sincelejo, Los Palmitos, Coveñas, Toluviejo, Palmito y Tolú, en Sucre, así como en Momil (Córdoba) y Magangué (Bolívar).

“Las acciones delictivas se concentraban en estos sectores especialmente rurales, generando afectaciones económicas que superan los 220 millones de pesos, producto de más de 15 hurtos cometidos contra empresas distribuidoras de mercancías, especialmente de productos lácteos, artículos de la canasta familiar y bienes no perecederos”, anotó el coronel Alonso.

También hubo incautación de ocho cartuchos para arma traumática calibre 9 mm sin percutir y cuatro celulares.