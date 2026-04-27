Una delegación de 25 artistas representará al departamento de Sucre, en varias categorías, en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, a realizarse en la ciudad de Valledupar entre el 29 de abril y el 2 de mayo.

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El certamen le rinde homenaje al Binomio de Oro: Rafael Orozco (q.e.p.d) e Isrrael Romero.

Los artistas de Sucre que irán al festival son beneficiarios de la convocatoria pública “Estímulos para la Circulación Musical en Plataformas Culturales de Alta Demanda – Programa Artes en Movimiento 2026”, que es un proyecto de la gobernación de Sucre, a través del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes, a través del cual brindan apoyo para que el talento sucreño participe y compita en escenarios de alto nivel cultural.

Los artistas seleccionados participarán en las categorías de piqueria, acordeón aficionado, acordeón profesional, acordeón infantil y canción vallenata inédita.

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En piqueria estarán Alberto Vergara Vega, Armando Rafael Prasca Rojas, Dimas Rafel Martínez, Elkin Alejandro Lares Rivera, Léimer Javier Cárdenas Meza, Libardo Rafael Pérez Castillo y Pedro Luis Martelo Monterroza.

En esta misma categoría, pero en infantil, estará Jeremías David Carranza Muñoz.

En la categoría de canción inédita participan por Sucre: Armando Gil Gamarra, Demetrio de Jesús Muñoz Acosta, Faustino José De la Ossa Pineda, Ricardo Antonio Arrieta Pérez y William Luis Borjas Ríos; y en infantil lo hace Guillermo Enrique Espinoza Acevedo.

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En acordeón participan: Álex Daniel Navarro (aficionado); Carmelo José Muñoz Montero (aficionado); Daniel Andrés Cárdenas Vásquez (aficionado); Delfín Monterroza Rivera (profesional); Eris Everaldo Puentes Barreto (profesional); Félix Junior Aldana Arrieta (aficionado); Pedro Luis Medina Muñoz (aficionado); Rangel Antonio Moreno Díaz (profesional); William Antonio Torres Villalba (profesional); Jesús Alfredo Tovar Trespalacios (infantil) y Salim Alfredo Yemail Villalba (infantil).