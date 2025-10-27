El reality show de Canal RCN abrió oficialmente su tercera temporada al anunciar al influencer de 34 años Nicolás Arrieta como el primer integrante confirmado, luego de encabezar la votación popular con un 52,70 % de los votos.

Las votaciones, iniciadas el 20 de octubre, enfrentaban a Arrieta con otros seis aspirantes: Javier Gómez, Juanhi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque.

¿Quién es Nicolás Arrieta, concursante de La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta, nacido en Bogotá, ha generado atención tanto por su contenido digital como por su personalidad directa.

En su anuncio como ganador de la primera fase, se describió con la frase: “Directo, polémico y sin miedo al caos”.

Instagram canalrcn Nicolás Arrieta, creador de contenido

El influencer también reveló detalles personales que podrían marcar su participación en el reality,, pues contó que atravesó un proceso de rehabilitación que considera una fortaleza para afrontar la convivencia extrema.

En un video publicado tras su victoria, Arrieta ironizó sobre sus metas en el programa: “Mandar a la mierda a los que estuvieron desde el principio, invertir en una carrera musical fallida, olvidar de dónde vengo…”

Instagram lacasadelosfamososcolombia1 Conozca los primero aspirantes de La casa de los famosos 3 y cómo votar por ellos

Se revela el segundo grupo de aspirantes para La casa de los famosos

El Canl RCN reveló que la siguiente fase pondrá el foco en las candidatas mujeres que podrían ingresar al programa. Entre ellas se encuentran la influencer Valentina Janna “Tina”, la modelo Paola Cospi, la campeona de El Desafío 2023 Alejandra Martínez, Clara Diago, Alexa Torres y Elizabeth López.

Instagram canalrcn Segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos

Las votaciones para definir su ingreso se extenderán hasta el domingo 2 de noviembre de 2025, a través del sitio oficial del canal.