Alias Yancarlito, de 27 años, fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena al ser señalado de participar el pasado sábado 9 de mayo en el crimen de Albeiro Herrera De Ávila, de 45 años, que ocurrió en el Parque Heredia.

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En los hechos, que quedaron registrados en vídeos de aficionados que se difundieron en cuestión de minutos a través de redes sociales, también resultaron lesionados dos hombres de 35 y 47 años.

Herrera De Ávila se opuso al hurto de sus pertenencias y fue herido de muerte en presencia de muchos ciudadanos que intentaron tomar justicia por mano propia, pero uno de los atracadores accionó el arma de fuego de manera indiscriminada y con ello hirió a dos ciudadanos más.

Tras este ataque la Policía puso en marcha un plan candado que permitió la captura de ‘Yancarlito’ que responde ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, sostuvo que “nuestra institución no escatimará esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Seguiremos trabajando en la ofensiva nacional contra el delito”.