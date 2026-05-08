Moisés y Álex, dos señalados delincuentes que cometieron un atraco en un restaurante del municipio de Arjona, Bolívar utilizando un arma de fuego para intimidar a las víctimas, fueron enviados a prisión por un juez de la República.

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La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario la solicitó la Fiscalía que los procesa por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

El hurto lo cometieron en el barrio Porto Velo y sus detenciones ocurrieron en, medio de una persecución policial, en la calle Juncal, vía que conduce hacia la salida a Turbaco.

Les hallaron en su poder un arma de fuego, dinero y pertenencias de una de las víctimas.

Moisés, tiene 20 años y es oriundo de Cartagena, y Álex tiene 19 años y es natural de Barranquilla.

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Sobre estas detenciones el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “el compromiso de nuestros policías continúa firme en cada municipio del departamento. Gracias a la rápida reacción y al apoyo de la comunidad, logramos sacar de circulación a estas personas que, presuntamente, venían afectando la tranquilidad ciudadana”.