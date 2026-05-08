La jornada electoral del próximo 31 de mayo mantiene la atención de millones de colombianos que acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia.

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En medio del proceso, también aumentan las dudas sobre las obligaciones y sanciones para quienes sean seleccionados como jurados de votación.

La Registraduría Nacional confirmó que las capacitaciones para jurados en Bogotá comenzarán el 11 de mayo y se extenderán hasta el 28 del mismo mes.

Registraduría Nacional/Cortesía La Registraduría Nacional confirmó que las capacitaciones para jurados en Bogotá comenzarán el 11 de mayo y se extenderán hasta el 28 del mismo mes.

En el resto del país, las jornadas iniciarán desde el 13 de mayo. Estas actividades tendrán una duración aproximada de dos horas y se realizarán entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Las autoridades electorales recordaron que la notificación oficial llegará por correo electrónico, aunque también se podrá consultar directamente en la página de la Registraduría utilizando el número de cédula.

Jesús Rueda Las autoridades electorales recordaron que la notificación oficial llegará por correo electrónico, aunque también se podrá consultar directamente en la página de la Registraduría utilizando el número de cédula.

¿Qué pasa si un jurado de votación no asiste el 31 de mayo?

Uno de los temas que más inquieta a los ciudadanos es qué ocurre si un jurado no asiste el día de las elecciones. Según las normas vigentes, los funcionarios públicos podrían enfrentar sanciones disciplinarias, mientras que los ciudadanos particulares se exponen a multas económicas que pueden alcanzar hasta los 17 millones de pesos.

La Registraduría también reiteró que quienes cumplan correctamente con esta labor tendrán derecho a solicitar un día de descanso remunerado en sus lugares de trabajo. Sin embargo, este beneficio deberá gestionarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

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