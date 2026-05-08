La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció este jueves 7 de mayo sobre la decisión del Centro Internacional de Resolución de Disputas que falló a favor de la Concesión Ruta al Mar su litigio ordenando el pago de más de $3,5 billones y la terminación anticipada del contrato.

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A través de un comunicado la ANI dijo que pedirá aclaración del Laudo Final por la demanda presentada por la Concesión Ruta al Mar S.A.S., y para ello el equipo jurídico evalúa y revisa el alcance del Laudo Final para identificar los puntos de aclaración dentro de los términos que otorga la Ley.

Además la ANI no descarta la solicitud de corrección o complemento del Laudo Final. En el tema de las correcciones será en los montos, alcance de condenas, ajustes e identificar contradicciones o ambigüedades que el Tribunal deba aclarar.

Y aclara que cuentan con la posibilidad de interponer el recurso de Anulación ante el Consejo de Estado, 30 días después de resolverse la aclaración.

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“La entidad evaluará la causal de exceso en la fórmula de liquidación y la inclusión de conceptos fuera de la definición contractual de las obligaciones de la ANI”, puntualiza el comunicado.