El Millonarios colombiano logró este jueves una trabajada victoria por 2-4 en su visita al Boston River uruguayo, en un cambiante partido por la cuarta jornada del grupo C de la Copa Sudamericana, lo que le permite seguir con posibilidades de clasificación, mientras que sella la eliminación del cuadro de Montevideo.

Aunque Millonarios sigue de tercero, ahora suma 7 puntos, los mismos que el O’Higgins chileno, que es segundo, pero con solo uno menos que el líder Sao Paulo.

Pese al dominio inicial del conjunto colombiano, el equipo charrúa golpeó primero en el minuto 20: el delantero Marcelo Hornos aprovechó una desatención defensiva para elevarse en el área y abrir el marcador con un certero cabezazo.

En el segundo tiempo, el conjunto bogotano adelantó sus líneas. La presión rindió frutos en el minuto 53, cuando el atacante Rodrigo Contreras igualó el choque al transformar un penalti tras una falta cometida sobre Leonardo Castro.

Cuando parecía que la visita controlaba el trámite, los desajustes en la zaga volvieron a castigar al equipo colombiano. En el minuto 77, Boston River construyó una paciente jugada ofensiva que culminó Yair González, quien apareció completamente libre de marca dentro del área para definir y establecer el 2-1 parcial.

Lejos de decaer anímicamente, Millonarios reaccionó de inmediato. Cuatro minutos después, Leonardo Castro volvió a asumir la responsabilidad desde los once metros tras fallar un primer lanzamiento que fue invalidado por el adelantamiento de Bruno Antúnez. En su segunda oportunidad, el atacante no perdonó y firmó el 2-2 con un remate ajustado.

El tramo final se convirtió en un intenso ida y vuelta que terminó decantándose del lado visitante en el minuto 84. Tras un disparo que el arquero uruguayo bloqueó pero no logró retener, Rodrigo Contreras se anticipó a la defensa para capturar el rebote y sellar su doblete y el 2-3.

Con un Boston River ya hundido, la estocada final llegó en el minuto 96. Agustín Aguirre perdió un duelo físico ante Julian Angulo, quien penetró en el área sin marca y asistió a Beckham Castro para sentenciar a placer el 2-4 definitivo.

En la quinta fecha, el próximo 19 de mayo Millonarios visitará al líder Sao Paulo con el objetivo de seguir en la lucha por la clasificación a octavos de final, mientras que el eliminado Boston River recibirá la visita del O’Higgins chileno.