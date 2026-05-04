Todo listo para los playoffs. La Dimayor dio a conocer este lunes la programación de las llaves de los cuartos de final de la Liga-I.

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Junior, que primero deberá jugar ante Cerro Porteño, este jueves, a partir de las 9 p. m., en Cartagena, por la Copa Libertadores, chocará contra Once Caldas.

El partido de ida se disputará el próximo domingo 10 de mayo, en el estadio Palogrande, de Manizales, a partir de las 6:10 p. m.

El compromiso de vuelta se realizará el miércoles 13 del presente mes, a partir de las 8:15 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

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Los playoffs comenzarán el sábado con el compromiso entre Internacional de Bogotá ante Nacional, a las 4 p. m., en estadio todavía por definir.

Ese mismo día, Deportes Tolima recibirá a Pasto, a las 6:10 p. m., en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Mientras que América será local de Santa Fe, a partir de las 8:20 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

El próximo martes 12 de mayo, Nacional recibirá a Internacional de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m., en el Atanasio Girardot, mientras que Santa Fe será local de América, el mismo día, a las 8:30 p. m.

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El día del partido de Junior, Pasto será local del Tolima, a las 6 p. m., en el estadio La Libertad.