El Ministerio de Educación Nacional le otorgó el registro calificado del programa de Medicina a la Universidad de Córdoba, el primer pregrado de esa índole de carácter oficial en este departamento.

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El registro, que es por siete años, está contenido en la Resolución 0115 del 30 de abril de 2026, y fue hecho público la mañana de este lunes 4 de mayo por el rector de la alma máter Jairo Torres Oviedo durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de los miembros del Consejo Superior Universitario y los decanos de las siete facultades.

“Queremos que los nuestros sean los mejores médicos del Caribe y del país, por eso, los profesores los escogeremos mediante concurso público de méritos. Formaremos médicos con gran sentido social, a los hijos de los campesinos”, dijo el profesor Torres.

En sintonía con la apuesta de impacto social el rector de Unicórdoba insistió en que de los 40 cupos que por semestre autoriza el Ministerio de Educación, 20 serán diferenciales para los mejores bachilleres de colegios públicos de zonas rurales, por las subregiones bajo Sinú, Sabana, región Costanera, alto Sinú, San Jorge y área rural de Montería.

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“Aquí se van a educar de manera gratuita los sectores más vulnerables en una carrera de nivel, de élite… el contenido de este programa lo presentaremos en un magno evento con todo el sector salud del Departamento para socializar los dos énfasis del mismo: la salud preventiva y las enfermedades infecciosas, donde somos referente nacional e internacional”, precisó el rector de la Unicórdoba.

Sitios de práctica

Igualmente fueron habilitados los sitios de práctica y rotación de los futuros estudiantes, para lo cual agradeció la colaboración y alianza de los siguientes establecimientos médicos en Montería y Córdoba: Clínica Zayma, Clínica Central, Clínica La Esperanza, Oncomédica, Clínica CUMI, Empresa Social del Estado Vida Sinú Hospital El Amparo, Hospital La Granja y Hospital La Gloria, Medicina Integral, Hospital San Jerónimo de Montería, Fundación Amigos De La Salud, Clínica Montería, y Hospital San Juan, de Sahagún, faltando nueve lugares más que habilitarán próximamente.

La Universidad de Córdoba tiene las condiciones de infraestructura para el funcionamiento del programa académico, con más de 17 laboratorios que se requieren en los primeros semestres de formación, además de la proyección de nuevas obras físicas que también van a soportar este estudio, que iniciará en el primer semestre de 2027.

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El presidente del Consejo Superior Universitario y representante del jefe del Estado en este órgano, licenciado Jorge Luis Espitia Solera, destacó que el programa de Medicina para Unicórdoba es una realidad que se materializa justo en los 62 años de vida institucional.