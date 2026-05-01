En el marco de los 249 años de fundación de la ciudad de Montería, la gobernación de Córdoba destaca una agenda de inversiones y programas que impactan a la capital del departamento en sus comunas urbanas y zona rural, con obras de pavimentación, infraestructura deportiva, agua potable, conectividad, apoyo al campo, atención social, protección a la mujer y proyectos culturales.

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El gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó la gestión que se viene adelantando en Montería en obras concretas para mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos, fortalecer el deporte, cerrar brechas rurales y llevar más oportunidades a las familias.

“Montería está cumpliendo hoy 249 años y qué mejor manera de celebrarlo que con obras que se ven y se sienten. Estamos llegando a los barrios, a las comunas y a la zona rural con pavimento, deporte, agua potable, conectividad, apoyo social y proyectos que mejoran la calidad de vida. Esta es una ciudad que merece seguir creciendo con hechos”, expresó.

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Uno de los ejes principales de la gestión es la Revolución de las Obras, con más de 8.000 metros lineales de vías pavimentadas y en marcha en sectores como 6 de Marzo, Villa Rocío, El Alivio, La Castellana, Pasatiempo, El Recreo, Cantaclaro, Monteverde, El Tapao y Ranchos del Inat. También se suma el mejoramiento vial con maquinaria amarilla en el corregimiento Boca La Ceiba, donde se rehabilitan 7.100 metros lineales para fortalecer la conexión hacia el corredor Cereté–Montería.

En materia de espacio público, avanza el Corredor Verde entre Campo Alegre y Minuto de Dios, con 9.300 metros cuadrados de parques infantiles, zonas deportivas y espacios para fortalecer el comercio local. A esto se suma el Parque Castilla La Nueva, en la comuna 8, próximo a ser entregado a la comunidad.

En agua potable rural, la gobernación avanza en el sistema de abastecimiento para Cedro Cocido y Santa Paula, en el corregimiento de Leticia, con un avance cercano al 78%, cobertura proyectada del 0% al 100%, servicio continuo de 24 horas y beneficio para cerca de 5.600 habitantes. También instalan redes de acueducto rural para extender el servicio hacia Leticia y Martinica, así como la actualización y ampliación del Acueducto Regional Costanero, que incluye cobertura rural en Montería.

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En la zona rural, el proyecto de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) ha beneficiado a 72 familias campesinas de Montería, con maquinaria, insumos y herramientas para fortalecer la producción de maíz, yuca, ñame y ganadería en sectores como Jaraquiel. Esta estrategia hace parte de una intervención departamental que beneficia a 945 hogares.

Otro avance significativo es la llegada de energía eléctrica a las parcelas El Levante, en el corregimiento de Tres Piedras, donde 36 familias restituidas empiezan a contar con este servicio después de más de 15 años de espera. Las obras iniciaron en noviembre de 2025 y avanzan en su segunda fase.