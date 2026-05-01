En el marco del cierre del Mes de la Niñez, más de 100 jóvenes participaron este fin de semana de una actividad recreativa en el parque Muvdi, la cual contó contó con juegos pedagógicos para promover un entorno seguro y la prevención de riesgos para la vida adulta.

Esta iniciativa, liderada por la Gobernación del Atlántico, hizo parte de la campaña institucional ‘Las reglas del juego’, que promueve la Gerencia de Capital Social para fomentar la protección integral de la niñez y fortalecer entornos seguros en el departamento, con programas que este año han beneficiado a más de 1.500 niños.

En ese sentido, la Gobernación desarrolló durante todo el mes una agenda de acciones enfocadas en la prevención de riesgos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, se destacaron las tomas pedagógicas en instituciones educativas de los municipios de Repelón, Santo Tomás y Malambo, orientadas a sensibilizar sobre los peligros del consumo de sustancias psicoactivas y a promover estilos de vida saludables.

Al respecto, la gerente de Capital Social del Atlántico, Karina Llanos, destacó el impacto de estas acciones en el territorio. “Con ‘Las reglas del juego’ buscamos que nuestros niños y niñas crezcan en entornos seguros, donde el juego también sea una herramienta para aprender a tomar decisiones responsables y alejadas de riesgos”, señaló.

Agregó que el trabajo articulado con instituciones educativas y comunidades también ha sido clave para fortalecer los mensajes de prevención. “Las tomas en colegios nos permiten llegar de manera directa a los estudiantes, generar confianza y brindarles herramientas para decir no al consumo de sustancias psicoactivas”.

Por su parte, Julio Teherán, padre de familia de un niño que estudia en el colegio INEM de Soledad, acompañó las actividades de la Gobernación. “Me siento contento por este tipo de intervenciones para nuestros niños y que nos permitan estar con ellos para saber cómo abordar muchos temas”, manifestó.

Cabe resaltar que en los últimos tres años se viene trabajando desde la Gerencia de Capital Social en programas de salud mental, recreación, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y seguridad alimentaria, que garanticen los derechos de la infancia y fortalezcan la responsabilidad de actores como instituciones, familias y comunidad.