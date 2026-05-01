Ante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la Policía Nacional desplegó en Barranquilla un dispositivo especial de seguridad, el cual tiene como propósito asegurar el normal desarrollo de las manifestaciones programadas y preservar el orden público en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

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Desde las 7:00 a. m., las autoridades instalaron el Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con el Distrito, organismos de socorro y demás entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, desde donde se realizará el monitoreo permanente de las actividades programadas a lo largo del día.

La Policía informó que, en total, son 300 los uniformados que hacen parte de este dispositivo. Además, estarán distribuidos en puntos estratégicos como corredores viales y sitios de concentración.

La manifestación inició en la calle 76, entrada del barrio El Bosque a la altura de la Olímpica San Martín, continuará por la avenida Cordialidad hasta llegar a la carrera 21, lugar donde finalizará.

La Policía Metropolitana de Barranquilla garantiza el libre desarrollo de la manifestación pública y pacífica, e invita a la comunidad a denunciar cualquier tipo de alteración que se pueda presentar durante la jornada.

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La institución hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica, respetando las normas de convivencia y desestimando cualquier llamado a la alteración del orden público.

Este despliegue hace parte de un plan integral articulado con las autoridades locales y regionales, con el fin de salvaguardar la movilidad, la convivencia y la paz durante esta importante jornada.

Por otra parte, el Batallón de Policía Militar, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, tendrá 60 unidades desplegadas en los alrededores de los sectores por donde habrá mayor concentración de personas.

“El equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno también acompañará la marcha con la intención de mediar ante cualquier situación de convivencia que se presente”, indicó, por su parte, la Alcaldía de Barranquilla.