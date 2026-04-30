Tras el Consejo Distrital de Seguridad celebrado con el fin de establecer las acciones conjuntas con la fuerza pública con motivo de los eventos y actividades que se realizarán este fin de semana y el Día de las Madres el próximo fin de semana, la Alcaldía de Barranquilla resolvió implementar una serie de acciones.

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El Distrito informó que, en primer lugar, la Policía previsto un dispositivo de acompañamiento a la jornada de manifestaciones que se llevarán a cabo el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador: “Serán 1.184 uniformados los que estarán dispuestos para garantizar el derecho a la manifestación. Este dispositivo también consta de vigilancia aérea con el ‘Halcón’ y el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado”.

De igual manera, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispondrá de agentes de tránsito para hacer los cierres de vías conforme vaya avanzando la manifestación que inicia en la avenida Cordialidad con calle 76 (entrada a San Martín) y finaliza en la Cordialidad con carrera 21.

El Batallón de Policía Militar, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, tendrá 60 unidades desplegadas en los alrededores de los sectores por donde habrá mayor concentración de personas.

“El equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno también acompañará la marcha con la intención de mediar ante cualquier situación de convivencia que se presente”, adelantó la Alcaldía.

Todo el dispositivo de seguridad y el desarrollo de la actividad será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado que se instalará en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Otros eventos

De igual manera, la Alcaldía liderará la instalación de un Puesto de Mando Unificado -PMU- preliminar y uno principal para el concierto de J Balvin que se desarrollará este viernes en el estadio Romelio Martínez.

“Aunque el estadio tiene un aforo de 23.800 personas, se esperan unos 15.000 asistentes. La apertura de puertas será a las 4:00 de la tarde, previa autorización del PMU”, comentó la Alcaldía.

La empresa encargada del evento cuenta con 450 logísticos y 200 unidades de seguridad para los controles dentro del escenario. Mientras que la Policía instalará su dispositivo en el exterior.

“Por motivos de seguridad y logística se tiene previsto el cierre de la carrera 44 y de la carrera 46 desde la madrugada del viernes”.

De otra parte, la Administración distrital también se prepara para el Día de las Madres. Desde las diferentes oficinas y secretarías distritales se realizarán campañas de prevención desde este fin de semana en centros comerciales, zonas turísticas y gastronómicas, sectores residenciales priorizados, entre otros.

La Policía Metropolitana, manifestó que “dispuso de 984 uniformados para el desarrollo de 7 planes especiales durante el fin de semana del Día de las Madres: centros comerciales, zonas de gastronomía, atención a zonas turísticas, playas, Caravanas por la Vida, puestos de control e intervención a zonas priorizadas”.

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Adicional a ello, se tendrá una atención especial a sectores de diferentes barrios de la ciudad donde, tras el seguimiento de las estadísticas, históricamente se han registrado casos de violencias basadas en género.

Asimismo, se activaron los patrullajes mixtos entre Ejército y Policía, con acompañamiento de la Alcaldía distrital, para fortalecer la presencia en diferentes sectores.