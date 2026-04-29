Tras consolidarse como eje fundamental de conservación, protección y difusión de la memoria y patrimonio histórico de la capital del Atlántico, la Alcaldía Distrital, a través del Archivo Histórico de Barranquilla, conmemora un lustro de gestión ininterrumpida del legado documental.

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El alcalde Alejandro Char, destacó que el objetivo principal es involucrar a todos los sectores en la preservación de la identidad barranquillera.“Este aniversario no sólo marca un hito institucional, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover el valor de nuestra historia”, afirmó el mandatario.

En el marco de la celebración, la agenda del 2026 apuesta por la vanguardia tecnológica, enfocado en el uso de Inteligencia Artificial para la gestión de archivos electrónicos. Iniciando desde este mes de abril, se habilitaron las inscripciones para el Bootcamp IA: Memoria y Preservación Digital.

El evento convoca a ciudadanos, entidades distritales, funcionarios y Consejos Territoriales de la región Caribe, y se llevará a cabo de manera gratuita el próximo 22 de mayo, incluyendo certificación.

Asimismo, los interesados pueden inscribirse a través del enlace https://pxs.cl/2r. Cabe resaltar que los cupos son limitados y el cierre de la convocatoria se anunciará a través de canales oficiales, en las redes sociales de la institución (@archivohistoricobaq).

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Cronograma de historia y cultura

La conmemoración inició en las sedes administrativas ubicadas en el edificio Paseo Bolívar y C.C. Los Ángeles), con jornadas pedagógicas y recreativas como la “KZ Patrimonio Documental”. La programación continuará durante todo el año.

En mayo y junio regresa el Diplomado en Historia de Barranquilla para Niños, enfocado en estudiantes de instituciones educativas distritales. En junio se realizarán rutas patrimoniales por lugares emblemáticos y se abrirá la convocatoria para el diplomado versión adultos.

Seguido de julio, agosto y septiembre, en donde se desarrollará el Diplomado en Historia de Barranquilla (presencial y virtual) y los conversatorios ‘Recordando el Pasado’. Estos espacios abordarán temas como la presencia afro, la historia de los colegios, barrios, picós, verbenas y sabores tradicionales.

Finalizando el mes cumbre de Octubre, al ser Barranquilla sede del 8° Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, los días 28, 29 y 30 de octubre. El eje central será ‘Memoria y Patrimonio Documental’. También se celebrará el Día del Archivista para honrar la labor de quienes custodian el legado documental de la ciudad.

Previo al reciente cumpleaños 213 de Barranquilla, el Archivo Histórico habría iniciado sus intervenciones en el edificio Paseo Bolívar. Lugar donde historiadores y elementos gráficos compartieron con la ciudadanía el papel fundamental del río Magdalena en el desarrollo y progreso local.

Reafirmando de esta manera su compromiso de construir un legado colectivo, al invitar a propios y visitantes a ser partícipes de su propia historia.

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