Walberto Manuel Reyes Santana, condenado por un juez de la República a la pena privativa de la libertad de 16 años por un delito sexual en el que la víctima es menor de edad, fue capturado por personal de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Los hechos que dieron origen a la condena de 12 años de prisión ocurrieron, según el ente investigador-acusador, en diciembre de 2014 “cuando el hoy condenado accedió carnalmente a una joven de 13 años. Producto de la agresión, la víctima fue contagiada de una enfermedad sexual”.

Reyes Santana responde penalmente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Su captura, para cumplir la sentencia condenatoria en la cárcel La Vega, se Sincelejo, la hicieron efectiva en la zona rural del municipio de San Marcos, en el sur del departamento de Sucre.