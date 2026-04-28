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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, visitó este martes 28 de abril la Mojana sucreña para entregar de manera oficial y poner al servicio de la ciudadanía un puente militar que restablece la comunicación terrestre en la zona.

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El puente de 60 metros conocido como Las Cejas fue instalado sobre la quebrada Ventanilla en el municipio de Guaranda y beneficia a más de 11 mil personas de las zonas rurales de Las Cejas, Palmaritico, Puerto López, Tierra Santa y Quebradaseca.

Instalan puente militar entre Guaranda y Majagual, en la Mojana sucreña

En este proyecto la UNGRD invirtió $4.200 millones; y la alcaldía de Guaranda destinó más de $1.545 millones para obras de soporte, logística y adecuación de vías de acceso, necesarias para la entrada en operación de la estructura.

Cortesía UNGRD

La Unidad informó a través de un comunicado que con este puente le ponen fin a décadas de pasos improvisados, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Pasaron más de cinco décadas para que el Estado colombiano les cumpliera a estas comunidades. Hoy, con el puente de Las Cejas, saldamos una deuda histórica y entregamos una infraestructura que fortalece la respuesta ante emergencias y protege la vida de las familias de Guaranda”, aseguró Carrillo.

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La estructura mejora el acceso a servicios de salud, educación, transporte escolar y trámites administrativos. Además, facilita la salida de productos agrícolas, reduce costos logísticos y contribuye a la economía local. El puente también permite el ingreso permanente de ambulancias, organismos de socorro y entidades operativas como la Defensa Civil, la Policía Nacional y los Bomberos, lo que reduce los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.