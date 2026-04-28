El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, visitó este martes 28 de abril la Mojana sucreña para entregar de manera oficial y poner al servicio de la ciudadanía un puente militar que restablece la comunicación terrestre en la zona.

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El puente de 60 metros conocido como Las Cejas fue instalado sobre la quebrada Ventanilla en el municipio de Guaranda y beneficia a más de 11 mil personas de las zonas rurales de Las Cejas, Palmaritico, Puerto López, Tierra Santa y Quebradaseca.

En este proyecto la UNGRD invirtió $4.200 millones; y la alcaldía de Guaranda destinó más de $1.545 millones para obras de soporte, logística y adecuación de vías de acceso, necesarias para la entrada en operación de la estructura.

Cortesía UNGRD

La Unidad informó a través de un comunicado que con este puente le ponen fin a décadas de pasos improvisados, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Pasaron más de cinco décadas para que el Estado colombiano les cumpliera a estas comunidades. Hoy, con el puente de Las Cejas, saldamos una deuda histórica y entregamos una infraestructura que fortalece la respuesta ante emergencias y protege la vida de las familias de Guaranda”, aseguró Carrillo.

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La estructura mejora el acceso a servicios de salud, educación, transporte escolar y trámites administrativos. Además, facilita la salida de productos agrícolas, reduce costos logísticos y contribuye a la economía local. El puente también permite el ingreso permanente de ambulancias, organismos de socorro y entidades operativas como la Defensa Civil, la Policía Nacional y los Bomberos, lo que reduce los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.