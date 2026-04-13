Un puente militar fabricado en hierro sólido de alta resistencia e importado desde los Estados Unidos, empezó a ser instalado entre los municipios de Majagual y Guaranda, en la Mojana sucreña, a la altura del corregimiento La Ceiba.

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La estructura, de 64 metros de longitud y con capacidad para soportar hasta 52 toneladas, está siendo armado por más de 30 hombres del Ejército Nacional, que trabajan de manera continua para culminar la instalación en un plazo estimado de entre 20 y 22 días, sujeto a las condiciones climáticas de esta región del sur de Sucre.

Este proceso, que permitirá restablecer la comunicación terrestre y que es un anhelo histórico, es posible gracias a la unión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la gobernación, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre y la alcaldía del municipio de Guaranda.

Gobernación de Sucre

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La obra está avaluada en 4 mil millones de pesos y beneficiará de manera directa a cerca de 10.200 habitantes, facilitando la movilidad entre los municipios de Guaranda y Majagual.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, expresó su agradecimiento a la Unidad Nacional y al Ejército Nacional por su compromiso con el territorio, resaltando que este puente representa una oportunidad de desarrollo, integración, bienestar y transformación para las comunidades.

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Por su parte, la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre, Paola Tous, junto al alcalde de Guaranda, Nolberto Beltrán Bueno, acompañaron el traslado de las estructuras hasta el punto de instalación, donde se dio inicio al proceso de descargue y posterior ensamblaje.

La estructura garantiza durabilidad y seguridad para el tránsito de personas y vehículos.

Con esta obra, los gobiernos Nacional, departamental y municipal, además de las entidades aliadas, reafirman su compromiso con la reducción del riesgo, el mejoramiento de la infraestructura y el desarrollo integral de las comunidades más vulnerables de Sucre.