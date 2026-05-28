Juan Andrés Meza Rocha, un joven oriundo del municipio de Tolú y quien se dedicaba al oficio de conducción, falleció tras ser arrollado por un bus que al parecer presentó fallas mecánicas.

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El evento vial se registró la tarde del miércoles 27 de mayo en la prolongación de la Avenida La Paz, en la ciudad de Sincelejo, en la zona donde son instalados los circos, y donde este joven y otros más estaban reunidos a la espera de que sus pasajeros regresaran de un evento masivo con la presencia de Gustavo Petro en la Avenida Mariscal.

Sobre el caso --del que no hay un pronunciamiento oficial 24 horas después de ocurrido-- existen varias versiones. Una de estas es que Meza Rocha habría quedado atrapado entre dos buses cuando a uno de estos le fallaron los frenos.

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Las autoridades de Tránsito de Sincelejo asumieron la investigación para establecer las causas exactas del accidente.

Su deceso se produjo en una clínica en Sincelejo.