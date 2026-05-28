La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla dio a conocer a los propietarios de vehículos con placa de la ciudad que hasta el próximo 31 de mayo estará vigente el descuento del 10 % por pronto pago en el derecho de tránsito correspondiente a la vigencia 2026.

Con este beneficio, los conductores de vehículos particulares podrán cancelar un valor de $269.100, mientras que la tarifa plena será de $299.000 una vez finalice el plazo establecido.

En el caso de los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos, motocicletas, motociclos, mototriciclos y similares, el valor con descuento será de $134.550, mientras que sin el beneficio el costo ascenderá a $149.500.

La administración distrital informó además que el sábado 30 y el domingo 31 de mayo los pagos solo podrán realizarse de manera virtual, por medio de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla.

Para efectuar el trámite, los ciudadanos deben ingresar al portal web de la Secretaría de Tránsito, seleccionar la opción “Pagos en línea”, luego dirigirse al botón “Derechos de Tránsito” y finalmente escoger la alternativa de liquidar, imprimir o pagar el recibo correspondiente.

La Alcaldía también invitó a los propietarios de vehículos matriculados en otros organismos de tránsito del país a realizar el radicado de cuenta en Barranquilla, destacando beneficios como la exención del pago del derecho de tránsito durante el primer año y la posibilidad de realizar trámites de manera más ágil y segura en la ciudad.

Según la administración distrital, estos recursos contribuyen al desarrollo urbano y a la financiación de proyectos de movilidad y seguridad vial en Barranquilla.