Barranquilla se prepara para un fin de semana de variados eventos y actividades. Para ello el Distrito tiene listo su dispositivo de seguridad con el propósito de garantizar la tranquilidad de propios y visitantes.

Anunció que se dispondrá de un dispositivo con 1.524 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla que estarán velando por la seguridad en Fantasiquilla, Halloween, el Giro de Rigo y el Día de los Fieles Difuntos, así como celebraciones alternas.

Durante el Comité de Seguimiento Interinstitucional, que se realizó con la participación de las autoridades locales, departamentales, de Policía y organizadores de eventos, se coordinaron los dispositivos de logística, movilidad y seguridad para el desarrollo exitoso de todas las actividades programadas.

Celebración de Halloween

Las autoridades estarán presentes en las 5 localidades de la ciudad con un reforzado esquema de las Caravanas por la Vida, recorriendo sectores priorizados, lugares de gran afluencia de personas y llegando a rincones de la ciudad donde se requiere refuerzo en vigilancia, recuperar espacio público o hacer controles de legalidad en establecimientos.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en conjunto con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, realizará planes para evitar las infracciones y la siniestralidad.

El Distrito hace un llamado a la ciudadanía para que tengan en cuenta las recomendaciones durante la celebración de Halloween y así disfruten de una fiesta en sana convivencia.

El objetivo es garantizar una celebración segura y responsable; por ello, la Administración distrital, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, desplegó una jornada de sensibilización integral en las instituciones educativas, centros comerciales y puntos de gran afluencia, entregando recomendaciones para que Halloween sea un día para divertirse, disfrazarse y compartir.

Recomendaciones

En la campaña que se realiza de manera articulada con la Policía Metropolitana de Barranquilla se han abordado temas como el cuidado con los dulces que reciben y que no jueguen con pólvora.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, resaltó la importancia del cuidado a los menores de edad: “El llamado es a los padres de familia para que cuiden a sus hijos. Que Halloween sea un día para divertirse, disfrazarse y compartir con amigos”.

El funcionario enfatizó que una de las recomendaciones más importantes es que los menores solo acepten dulces de personas conocidas o en lugares seguros.

También hizo un llamado para que no coman nada con envoltura rotas o extrañas y que los adultos estén pendientes de revisar los dulces antes de probarlos.

Turbay destacó que esta campaña se sensibilización, enmarcada en el denominado “Plan Bre”, se adelanta desde el primero de octubre y de manera simultánea se entrega el mensaje que no jueguen con pólvora, pues esta puede causar quemaduras, pérdida de dedos o problemas en los ojos y oídos.

¨No juegues con pólvora. Los riesgos de quemaduras y lesiones son altos. Si tienes información sobre la fabricación y venta de pólvora ilegal, denúnciala y recibe recompensas de hasta 2.000.000 de pesos”, dijo al hacer referencia al cartel de los más buscados por pólvora, como alias Mata suegra, “Tiro de Mecha”, “La Cebollita”, “Chispitas”, “Silbador”, “El Cohete”, “El Volcán”, “El Torpedo”. “La Mecha”, “Traki Traki”, “La Bengala” y el “Buscapié”.

Las denuncias pueden hacerlas a través de la línea 3213943986.

Fantasiquilla

Se tiene garantizado el dispositivo de seguridad para el desarrollo de Fantasiquilla, que se desarrollará este 31 de octubre en el Malecón de Rebolo y parque de Los Andes desde las 3:30 de la tarde, sector de Riomar entre carreras 57, 58 y 59 y calles 85 y 86 desde las 5:30 de la tarde y el Gran Malecón desde las 5:30 de la tarde.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Angelo Cianci, dijo que se articularon con autoridades distritales, departamentales y de Policía todas las acciones logísticas y de seguridad necesarias para que propios y visitantes disfruten de todos los eventos y actividades en un ambiente ordenado y en sana convivencia”.

Cianci invitó a todos a disfrutar con responsabilidad y a seguir las recomendaciones, para que esta sea una verdadera fiesta de alegría y respeto.

Prohíben rodadas de moto

La Alcaldía expidió el Decreto 0668 de 2025, por medio del cual se prohíbe en toda Barranquilla la realización de recorridos masivos o concentraciones de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos y vehículos eléctricos livianos tipo motocicleta y similares, desde el viernes 31 de octubre de 2025, de 6:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente.

Se exceptúan de esta medida los vehículos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, personal médico, bomberos, supervisores de vigilancia privada y vehículos oficiales o contratistas que presten servicios públicos esenciales.