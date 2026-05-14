Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo paquete de decretos y resoluciones con el propósito de “defender los ahorros de los colombianos”.

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Durante el consejo de ministros registrado en la noche de este miércoles, el mandatario señaló que con la decisión del alto tribunal “se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.

“Entonces, en esa medida, voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público, que ahora son trabajadores (...) y en relación a los fondos privados de pensiones”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado señaló que “no puede aceptar la decisión” del Consejo de Estado sobre la suspensión del traslado pensional.

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“El jueves dijeron que el lunes iban a consignar cinco billones de pesos que adeudan de los actuales pensionados que se habían trasladado de acuerdo a la ley a Colpensiones. De pronto no apareció el giro, sino que apareció fue una medida cautelar impidiendo el giro. Yo no puedo aceptar esa decisión”, agregó.

Las tres acciones

El presidente Petro indicó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que identifique y denuncie a los funcionarios públicos de las tres ramas del poder que hayan violado el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. De esta manera, se autoriza a que hasta el próximo 16 de julio, los trabajadores que estén a 10 años o menos de pensionarse tienen plazo para trasladarse libremente de fondo.

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Además, ordenó a la Superintendencia abrir una investigación contra los fondos privados que se nieguen a devolver los ahorros.

“La Superintendencia Financiera está adscrita a su ministerio y empieza a tomar las medidas. Estoy bajo mis competencias”, aseguró.

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En su intervención, el presidente manifestó que se tomarán acciones legales y administrativas contra los propietarios de los fondos si no devuelven los ahorros.

“Si no devuelven como ordena la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia los ahorros que toda su vida trabajadores y trabajadoras colocaron con confianza en sus fondos privados, entonces hay que proceder penalmente y administrativamente”, sostuvo Petro.