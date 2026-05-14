Durante el consejo de ministros de la noche de este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció que “impartirá” nuevos decretos y resoluciones ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones.

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Según el mandatario, con esta decisión del alto tribunal “se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.

“Entonces, en esa medida, voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público, que ahora son trabajadores (...) y en relación a los fondos privados de pensiones”, sostuvo Petro.

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El jefe de Estado señaló que “no puede aceptar la decisión” del Consejo de Estado sobre la suspensión del traslado pensional.

“El jueves dijeron que el lunes iban a consignar cinco billones de pesos que adeudan de los actuales pensionados que se habían trasladado de acuerdo a la ley a Colpensiones. De pronto no apareció el giro, sino que apareció fue una medida cautelar impidiendo el giro. Yo no puedo aceptar esa decisión”, agregó.

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#POLÍTICA En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que va a “impartir nuevos decretos y resoluciones”, para defender los ahorros del pueblo colombiano.



Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $ 5 billones de fondos privados a… pic.twitter.com/JDgZ2H3Vsk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 14, 2026

El fallo del Consejo de Estado, conocido el pasado lunes 11 de mayo, tiene que ver con los ahorros de los pensionados y trabajadores que se cambiaron del sistema privado al público, en el marco de la ventana de oportunidad que se avaló en la reforma pensional.

De esta forma, los $25 billones que el Gobierno buscaba sumar a sus ingresos seguirán de momento en las cuentas a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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A su turno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que la suspensión del Decreto 415 pone en riesgo “el mínimo vital” de 25.000 pensionados.

Según explicó, la decisión genera una doble pertenencia a regímenes prohibida por la Ley 100 al mantener los ahorros en fondos privados mientras los trabajadores ya se trasladaron a Colpensiones.

La suspensión del Decreto 415 pone en riesgo el mínimo vital de 25.000 pensionados, advirtió el ministro de Trabajo, @AntonioSanguino.



Según explicó, la decisión genera una doble pertenencia a regímenes prohibida por la Ley 100 al mantener los ahorros en fondos privados mientras… pic.twitter.com/RkTZcYf01C — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 14, 2026

Cabe señalar que a finales del mes de abril, el tribunal ya había emitido una medida cautelar de urgencia para analizar la normativa de fondo sobre su legalidad, pero no cubría todas las pretensiones del decreto sino una parte de ellas.