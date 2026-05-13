Durante una actividad política realizada en el municipio de Envigado este 13 de mayo, el equipo de seguridad del candidato presidencial Abelardo De La Espriella reportó la detección de una situación que calificó como irregular y que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

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De acuerdo con un comunicado emitido por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, un hombre habría realizado presuntas labores de inteligencia durante la jornada política, mientras se hacía pasar por integrante de la avanzada y del esquema de protección del aspirante presidencial.

Según la información entregada por la organización política, el individuo afirmaba ser parte del equipo de seguridad de De La Espriella. Sin embargo, la versión fue desmentida por la campaña tras las verificaciones realizadas en el lugar.

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El comunicado señala que, al momento de la inspección, la persona tenía en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que ahora deberán ser analizados por las autoridades encargadas de la investigación.

El falso escolta tenía en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que ahora deberán ser analizados por las autoridades.

Asimismo, la campaña indicó que fueron encontrados registros audiovisuales detallados del sitio del evento, incluyendo imágenes de la tarima, accesos, movimientos logísticos y puntos considerados estratégicos dentro del sector.

Defensores de la Patria pidió una investigación urgente sobre lo ocurrido

La organización aseguró que los hechos generan preocupación debido al contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y advirtió sobre los riesgos que representarían posibles actividades de seguimiento, infiltración o suplantación.

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En ese sentido, Defensores de la Patria solicitó a la Policía Nacional de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia adelantar una investigación “urgente, exhaustiva y transparente” para esclarecer la identidad del hombre y determinar si actuaba solo o en coordinación con otras personas.

El movimiento político también reconoció la reacción de las autoridades presentes durante el evento y aseguró que el candidato continuará desarrollando actividades públicas en diferentes regiones del país.

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Además, reiteró el llamado para que existan garantías de seguridad en el desarrollo de la campaña presidencial y para proteger tanto al candidato como a las personas que participan en sus recorridos y eventos políticos.