En el municipio de Soledad aquellos conductores de motocarros que no se encuentren “planillados” o se nieguen a pagar extorsiones para trabajar son presionados a la fuerza con el robo de sus vehículos.

Esta fue la denuncia que hizo el concejal Bryan Orozco este miércoles, en la cual reportó a EL HERALDO que bandas criminales estarían detrás de la retención de 25 motocarros en varias zonas del municipio.

“Los motocarros tienen un sticker por el cual deben pagar $80 mil al mes para transitar en el municipio sin ningún problema, pero aparte de eso ahora les piden otros $18 mil para estar planillados y recoger pasajeros en varias zonas comerciales, el que no cumpla se le llevan el vehículo, entonces lo que pasó fue que desde el inicio de la semana se llevaron los motocarros de un grupo en la madrugada y luego el de otros el día de ayer”, contó.

A renglón seguido, mencionó que “en estos lugares como el centro comercial Nuestro Atlántico, Carnaval, Plaza del Sol o Hipódromo amanecieron las plazas vacías, porque ya se llevaron 22 motocarros y puede que sigan más”.

En ese contexto, el cabildante manifestó: “ahora les están pidiendo a cada uno de los motocarros una cuota de hasta $2 millones para recuperar su vehículo, cada conductor negocia individualmente y tiene plazos para pagar la extorsión”.

Sumado a esto, Orozco reveló que existe la posibilidad de que haya una nueva protesta de motocarros en el municipio.

“Ante el inconformismo que hay por la seguridad se está pensando en salir a las calles. No se puede permitir este atropello y extorsión, ya una vez se generaron protestas, yo creo que ahora también podría darse otras”, dijo.

Así las cosas, esta casa periodística pudo conocer que ciertos sectores del centro comercial Carnaval, Plaza del Sol e Hipódromo están siendo militarizados para ejercer vigilancia a la población y gremios de conductores.