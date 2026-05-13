Un juez de la República con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de extorsión a Víctor Manuel Julio Morales, alias El Flaco.

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Las unidades del Gaula de la Policía de Bolívar lo sorprendieron cuando recibía dinero producto de una extorsión a un comerciante en el municipio de Arroyohondo, Bolívar.

Según las autoridades, ‘El Flaco’ se hacía pasar como integrante del grupo criminal ‘Los Pepes’ y realizaba las amenazas mediante modalidad mixta, presuntamente siguiendo órdenes de un hombre privado de la libertad.

Al comerciante le estaba exigiendo cinco millones de pesos para no atentar contra su vida ni la de su familia, y permitirle seguir trabajando tranquilamente.

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Durante el operativo, realizado en la calle principal del municipio, los policías le hallaron dos millones de pesos en efectivo y un teléfono celular.

Sobre esta detención el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, sostuvo que “seguimos adelantando acciones contundentes para proteger a nuestros comerciantes y ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula. La denuncia oportuna permite actuar de manera rápida y efectiva contra estos delincuentes”, anotó el oficial.