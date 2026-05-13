En la apertura de Expoprobarranquilla 2026, Claudia Fuentes, presidenta del Consejo Directivo de Probarranquilla, habló sobre el panorama de promoción de inversiones y lo que esto ha generado tanto para la ciudad como al departamento del Atlántico.

Durante su intervención, la directiva halagó el trabajo que se ha realizado con una mezcla de fuerzas importantes tanto en lo público como en lo privado.

“Yo creo que todos estamos de acuerdo que hace mucho tiempo entendimos que los grandes avances no son producto de esfuerzos aislados, sino de agendas compartidas. Cuando empresas, sector público, academia y sociedad civil reman en la misma dirección, los resultados son inevitables y eso es lo que hemos estado viendo. Por todo esto hoy vemos una barranquilla más competitiva, más visible y mejor conectada con el mundo”, expuso Fuentes.

En ese sentido, la presidenta del Consejo Directivo de Probarranquilla sostuvo que se ve una Barranquilla a otro nivel y un Atlántico que fortalece su capacidad productiva, impulsa nuevos sectores y amplía oportunidades.

“Vemos en el territorio una vocación de buscar lo extraordinario. Podemos decir con orgullo que se están tomando decisiones que marcan positivamente nuestro futuro. Decisiones de empresarios que siguen apostando en el territorio. Decisiones de organizaciones que innovan, que exportan, que generan empleo de calidad, que invierten en tecnología, en sostenibilidad, en talento humano. Decisiones de inversionistas que ejecutan sus planes de expansión en nuestra ciudad, pero sobre todo decisiones de quienes entienden que el crecimiento empresarial también debe traducirse en valor para el entorno y mayores oportunidades para todos, y en ese camino nuestros empresarios han sido protagonistas”, socializó Claudia Fuentes.