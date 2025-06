Con una agenda académica que combinó visión internacional, reflexión económica, casos de inversión que inspiran y ejemplos de desarrollo inclusivo, se llevó a cabo este miércoles en Barranquilla la jornada central de ExpoProBarranquilla Te Conecta 2025, un espacio que a lo largo de sus 15 años se ha consolidado como muestra del trabajo articulado por el crecimiento empresarial y el posicionamiento del Atlántico como un territorio de oportunidades.

Durante la apertura, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, destacó que estos logros no han sido fruto del azar. “Nada de lo que hemos alcanzado ha sido improvisado. Es el resultado de un trabajo coordinado, planificado y en equipo,” afirmó. Desde esta visión colectiva, recalcó que el reto actual es seguir consolidando el Atlántico como un destino de inversión con impacto. “Queremos que Barranquilla y el Atlántico no sean solo un buen lugar para invertir y visitar, sino el mejor lugar para crecer con sentido, con propósito e impacto.”

Osorio evocó uno de los mayores símbolos de transformación de la ciudad: los arroyos. “Durante décadas, los arroyos nos limitaban y eran vistos como un problema imposible de resolver. Hoy demostramos que sí se puede: los retos, incluso los que parecen insuperables, se enfrentan, se trabajan y se superan. Esa mentalidad es la que debemos aplicar hoy en un mundo complejo y lleno de desafíos globales,” subrayó.

Jornada de la mañana: Una agenda con visión global y acción local

La agenda académica abrió con la experiencia internacional. Pedro Beirute, exdirector de Procomer (Costa Rica), expuso cómo su país se convirtió en un referente mundial en atracción de inversión extranjera directa, y subrayó que Barranquilla tiene los ingredientes para seguir ese camino: “Esta ciudad tiene visión estratégica, capital humano, valentía y un trabajo articulado que pocas regiones logran sostener en el tiempo. En un mundo fragmentado, los territorios con estabilidad, confianza y propósito destacan más que nunca.”

Esa visión conectó con el análisis de contexto presentado en el conversatorio sobre la economía global, donde César Pabón, vicepresidente de investigaciones económicas de Corficolombiana, advirtió que la incertidumbre es hoy el único factor constante. “Por eso, necesitamos avanzar en agendas que fortalezcan la productividad y aprovechen las ventajas del Caribe colombiano. Nuestra región tiene una gran oportunidad de posicionarse como un hub estratégico si trabaja de forma inteligente en esta coyuntura,” planteó.

Por su parte, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, aportó cifras que muestran la resiliencia del ecosistema empresarial: “Las zonas francas del Atlántico han crecido 1.200% en los últimos años, impulsadas por empresas exportadoras con talento humano certificado y visión internacional. A través de plataformas como Mentes Globales, estamos conectando a nuestras empresas con el mundo.”

El manejo estratégico del cambio fue otro eje de la conversación. Jorge del Castillo, de FTI Consulting, recordó que en tiempos de volatilidad las empresas deben actuar con determinación: “Las organizaciones exitosas no esperan a que el cambio las obligue a reaccionar; lo diseñan de forma proactiva. Los riesgos ya no son la excepción, son la nueva normalidad, y debemos convertirlos en ventaja.”

Barranquilla también se abre espacio en los grandes escenarios internacionales. En la charla sobre el próximo Foro de Desarrollo Local de la OCDE, Ana María Badel, Jefe de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Barranquilla, destacó el valor estratégico del evento: “Ser sede del Foro de Desarrollo Local de la OCDE no es solo un reconocimiento a la transformación de nuestra ciudad. Es una oportunidad para que Barranquilla participe activamente en la conversación global sobre desarrollo territorial, innovación social e inclusión.”

El Caribe, pieza clave en la seguridad energética y transición energética del país

El potencial energético de la región fue otro de los temas centrales. Durante el panel que abordó los desafíos de la transición energética, Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, fue claro: “Es urgente que Colombia fortalezca su seguridad energética a través de una matriz complementaria que asegure el respaldo térmico. La generación térmica es esencial para estabilizar el sistema en momentos críticos.”

El impacto de esta agenda también tiene una dimensión social, como explicó Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe: “El gas natural no solo habilita la transición energética. También es una herramienta que contribuye a combatir la pobreza y a generar un cambio social que nos acerque a un país más equitativo.”

El panel fue completado por Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien subrayó la magnitud de la demanda que genera la industria minera desde Barranquilla: “Las compañías mineras que operan desde aquí compran más de 12,4 billones de pesos en bienes y servicios al año, una demanda agregada que equivale, cada año, al impacto comercial que México —nuestro quinto socio comercial— le genera a todo Colombia. Es una oportunidad enorme para que más empresas del Caribe, incluidas muchas barranquilleras, se integren a estas cadenas de valor que aún no están plenamente conectadas.”

Tarde de inspiración, inversión con propósito y desarrollo inclusivo

La jornada de la tarde mostró cómo la cultura y el emprendimiento también son motores de desarrollo. Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, recordó que la fiesta más emblemática de la ciudad tiene un impacto económico real: “El Carnaval no es solo un espectáculo. Es movilidad social, economía creativa y sentido de pertenencia. Aquí la alegría se trabaja, se cocina, se canta, se come… y sí, también se monetiza.” En 2025, el Carnaval generó más de 193.000 empleos, 800.000 turistas y un impacto económico superior a $880.000 millones.

A su vez, la visión estratégica del departamento quedó clara en el conversatorio sobre inversión con efecto multiplicador. El gobernador Eduardo Verano sostuvo que el progreso del Atlántico no es casual: “Las grandes inversiones no llegan por azar. Se construyen con visión, planificación y coherencia. Desde 2008 hemos hecho una apuesta decidida para ser un territorio competitivo y conectado. Hoy estamos listos para recibir el nearshoring, gracias a nuestra infraestructura, energía renovable, conectividad digital y un puerto de aguas profundas que será clave para el comercio exterior.”

Por su parte, Camilo Pérez, Gerente General Can–Pack Colombia enfatizó el efecto multiplicador de cada inversión: “Una inversión no llega sola. Llega con su clúster, y llega a mover la economía e impulsar el territorio. Es esa dinámica la que genera empleo, fortalece a los proveedores locales y crea nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.”

En uno de los momentos más inspiradores de la jornada, el ciclista y empresario Rigoberto Urán compartió su experiencia en el conversatorio “Pedaleando con Rigo”: “Las empresas son todo. Sin empresa no hay deporte, no hay sueños, no hay país. A veces el miedo a equivocarnos nos paraliza, pero hay que pedalearle a los proyectos. Yo estoy apostando por esta tierra, no solo con el Giro de Rigo, sino también con la Finca de Rigo, un proyecto de turismo rural sostenible que generará nuevas oportunidades en el Atlántico.”

El compromiso con el desarrollo inclusivo tuvo un espacio destacado en la charla “Innovación con propósito”, donde Francisco Centeno, CEO de Ilunion, presentó su nuevo proyecto en Barranquilla. “En Ilunion creemos que la inclusión es rentable y transforma vidas. Con una inversión de 13,5 millones de euros, lanzamos una lavandería industrial que generará 110 empleos, el 70% para personas con discapacidad o en situación vulnerable. Queremos demostrar que la diversidad es una fortaleza y que sí es posible construir un mundo mejor con todos incluidos” afirmó Centeno.

ExpoProBarranquilla

La visión de ciudad inclusiva fue reforzada durante el conversatorio “Estrategias innovadoras para el desarrollo inclusivo”, que contó con la participación de Ana María Aljure, Gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla. En su intervención, Aljure destacó los avances de la ciudad en la materia: “Barranquilla de hoy es referente en el diseño e implementación de un sistema híbrido de cuidado inclusivo para las personas con discapacidad y sus cuidadores, InclúyeTE+, concebido desde el inicio no como una política asistencial, sino como una estrategia de protección social y fomento de la autonomía.”

Además, subrayó que este modelo ha sido validado internacionalmente: “El sistema fue construido siguiendo las directrices del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha sido ratificado por UNICEF como un modelo replicable para América Latina y el Caribe.”

Y concluyó con una visión de futuro: “En Barranquilla estamos convencidos de que una ciudad que cuida, que incluye y que dignifica es una ciudad que progresa con todos y para todos. Y por eso nuestro compromiso es llevar también a la población con discapacidad a otro nivel.”

En el marco de este espacio, la Alcaldía de Barranquilla y el Grupo Social Once - Ilunion formalizaron su compromiso de seguir impulsando el desarrollo inclusivo en la ciudad con la firma de un Memorando de Entendimiento. Esta alianza permitirá avanzar en proyectos conjuntos enfocados en generar oportunidades de empleo, autonomía y bienestar para las personas con discapacidad y sus cuidadores, y fortalecerá el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado en este propósito.

Una plataforma de conexión con resultados tangibles

La edición especial de los 15 años de ExpoProBarranquilla Te Conecta 2025 generó más de 800 citas de negocios entre inversionistas, empresas locales y aliados estratégicos.

El evento contó con la participación de 30 proyectos de inversión provenientes de Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, China, México y Colombia, conectándolos con más de un centenar de actores del ecosistema empresarial local. El 66% de estos proyectos corresponde a sectores industriales, el 24% a servicios y el 10% al sector comercial, reflejando la diversidad del perfil de inversión que llega hoy al territorio.

"Estos resultados reflejan el posicionamiento que hemos construido: un territorio confiable, abierto al mundo, que no solo atrae capital, sino que impulsa inversiones transformadoras con impacto real“, afirmó Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

Con este cierre, ExpoProBarranquilla Te Conecta reafirma su papel como plataforma estratégica para consolidar relaciones, generar oportunidades de negocio y proyectar a Barranquilla y el Atlántico como el destino idóneo para la inversión y el turismo de negocios.