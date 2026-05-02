El sector de la aviación comercial en Estados Unidos enfrenta hoy una de sus mayores crisis en décadas. Spirit Airlines, la compañía pionera que transformó el mercado con su modelo de ultra bajo costo, ha anunciado el cese total y definitivo de sus operaciones globales.

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La medida, que entró en vigor a las 3:00 a. m. de este 2 de mayo de 2026, implica la cancelación de todos sus vuelos y el cierre de sus canales de atención al cliente, dejando a millones de viajeros en una situación de incertidumbre.

Ante la grave situación, la aerolínea Avianca ofreció este sábado la reubicación a pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de Spirit Airlines. Brindará el regreso sin cobro de la tarifa aérea a los viajeros que ya hayan iniciado su viaje, sujeto a disponibilidad y condiciones del plan de protección, presentándose en el aeropuerto.

“Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios. No es la primera vez que Avianca da este paso. Durante crisis anteriores, derivadas del cese de actividades de otros operadores, la aerolínea movilizó recursos para proteger a cientos de miles de pasajeros, reafirmando su compromiso con la estabilidad del transporte aéreo en la región”, se lee en el comunicado.

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En ese sentido, Avianca ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit al destino original y que se hayan visto afectados.

Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada.

Cabe señalar que esta alternativa aplica para quienes tengan tiquetes emitidos —sujetos a verificación— con fecha de viaje entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

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Avianca aclaró que los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades.