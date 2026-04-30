La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 11,25 %.

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Si bien los miembros de la Junta Directiva presentaron opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener la tasa de interés, en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura.

De acuerdo con Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se tuvo en cuenta varios elementos, el más importante, la inflación de marzo que se situó en 5,6 % superando en 46 puntos básicos el dato de diciembre.

Resaltó que la inflación básica sin alimentos ni regulados también aumentó y se ubicó en 5,8%, cerca de 80 puntos básicos por encima del registro de diciembre.

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Así mismo, indicó en la rueda de prensa que las expectativas de inflación a plazos de un año o más se redujeron, pero aquellas obtenidas de las encuestas para fin de 2026 volvieron a aumentar.

A su vez, recalcó que indicadores de seguimiento de la economía como la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior de bienes, apuntan a que el crecimiento de la economía en el primer trimestre superaría el registrado en el último trimestre de 2025.

“El mercado laboral se mantiene dinámico, con niveles de desempleo históricamente bajos y tendencias crecientes en el empleo asalariado”, sostuvo Villar.

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Agregó que la prolongación del conflicto en Medio Oriente podría resultar en mayores presiones al alza sobre los precios internacionales de la energía, los fertilizantes y los precios internacionales de algunos bienes, al igual que en un apretamiento de las condiciones financieras externas para el país.

“La decisión adoptada por la Junta Directiva en su sesión de hoy continúa apoyando la recuperación de la actividad económica sin poner en riesgo la convergencia de la inflación a la meta”, socializó el gerente del Emisor.