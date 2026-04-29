Bancolombia informó este miércoles 29 de abril que otorgó al Grupo Sura un crédito atado a indicadores de desempeño sostenible, Cads, por $650.000 millones.

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Este tipo de préstamos se les otorga a empresas que tienen un alto nivel de madurez en prácticas ASG.

“En la medida en que la Compañía avance en el cumplimiento de estas metas, podrá acceder a mejores condiciones financieras en la operación, por lo que puede ser un beneficio material para la entidad tomadora del crédito”, se lee en un comunicado del banco.

De acuerdo con un reporte de La República, el Grupo Sura asumió tres compromisos: uno con el cambio climático, por medio de la reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en sus operaciones y emisiones financiadas; otro con el fortalecimiento de las inversiones sostenibles en instrumentos de renta fija y activos inmobiliarios con impacto en sus inversiones en seguros; y el tercero por sus niveles positivos en el Índice de Confianza, el cual mide la relación y la percepción de la compañía con sus grupos de interés.

“Este tipo de financiación reconoce el esfuerzo de las empresas y su disposición a seguir mejorando en sus prácticas sostenibles. El crédito a Grupo Sura es el resultado de un trabajo conjunto que demuestra cómo es posible integrar el desempeño financiero con la creación de valor ambiental, social y de gobernanza en las decisiones de negocio”, aseguró Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia, citado en el medio nacional.

Por su parte, Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Sura, dijo que se busca “fomentar este tipo de operaciones permite transformar el esquema del financiamiento en Colombia”.