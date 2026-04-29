Usuarios de Bancolombia reportaron, por medio de publicaciones en redes sociales, que la aplicación móvil de la entidad financiera presentó fallas en la tarde de este miércoles 29 de abril.

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De acuerdo a las denuncias, los usuarios denunciaron que tuvieron problemas para entrar a la aplicación, para hacer transferencias, usar sus llaves o ver sus saldos.

En la cuenta de X oficial del banco respondieron a las quejas de varios de los usuarios: “Es posible que en este momento no puedas ingresar a la App Mi Bancolombia, estamos trabajando para estar disponibles lo más pronto posible; puedes usar la Sucursal Virtual Personas”.

@elyor12314 Hola,👋es posible que en este momento no puedas ingresar a tu App te invitamos a usar la SVP, nuestro equipo esta trabajando para restablecerla cuanto antes, te recomendamos intentarlo más tarde, si tienes dudas, te esperamos . Saludos, Marce. — Bancolombia (@Bancolombia) April 29, 2026

Suspensión del servicio en la aplicación de Bancolombia el fin de semana

Las fallas presentadas este miércoles se registraron justo antes de que Bancolombia anunciara que para el fin de semana el servicio se verá suspendido por unas horas justamente para hacer actualizaciones en la aplicación.

La entidad bancaria anunció la suspensión se realizará entre las 11:30 p.m. del viernes 1 de mayo hasta las 9 de la mañana del sábado 2 de mayo.

Bancolombia explicó que el único servicio que se verá afectado en esas fechas será el pago de facturas desde la app, la Sucursal Personas, la app Negocios, la Sucursal Virtual Negocios y la Sucursal Virtual Empresas.

Por eso, la empresa propuso a sus usuarios y clientes realizar los pagos desde PSE.