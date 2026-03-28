Se acerca la Semana Santa y por eso varias entidades financieras en Colombia comenzaron a informar cómo operarán durante estos días festivos.

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La entidades recomiendan a los usuarios es anticipar cualquier trámite presencial y apoyarse en los canales digitales para evitar contratiempos.

Bancolombia confirmó que sus oficinas atenderán con normalidad los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Bancolombia La entidades recomiendan a los usuarios es anticipar cualquier trámite presencial y apoyarse en los canales digitales para evitar contratiempos.

Sin embargo, durante el jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá servicio en sucursales físicas debido a los festivos nacionales.

Para el fin de semana, el banco abrirá únicamente aquellas oficinas que tradicionalmente operan los sábados y domingos.

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Igualmente, la entidad aseguró que sus plataformas digitales seguirán disponibles sin interrupciones, incluyendo aplicaciones móviles, banca virtual, cajeros automáticos y otros canales electrónicos.

Así operará el Banco de Bogotá en Semana Santa

Por su parte, Banco de Bogotá también mantendrá su atención habitual hasta el miércoles 1 de abril, incluso con horarios extendidos en algunas oficinas.

Al igual que otras entidades, suspenderá la atención presencial el jueves 2 y viernes 3 de abril.

lev dolgachov Por su parte, Banco de Bogotá también mantendrá su atención habitual hasta el miércoles 1 de abril, incluso con horarios extendidos en algunas oficinas.

El servicio se reanudará parcialmente el sábado 4 de abril en las sedes que operan ese día, mientras que la atención completa volverá a la normalidad el lunes 6 de abril.

Los cajeros automáticos y corresponsales bancarios también estarán disponibles, aunque estos últimos dependerán de los horarios de los establecimientos donde funcionan.