En enero de este año, la desaparición y posterior asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides Ariza, generó gran impacto en Bogotá.

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En las últimas horas de este viernes 27 de marzo se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra cuatro hombres capturados por su presunta participación en el crimen del docente, quienes no aceptaron los cargos en su contra.

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación, los implicados deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

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Asimismo, las autoridades identificaron a los detenidos como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, ‘Pipo’.

En una audiencia de carácter reservado, un juez avaló la legalidad de las capturas realizadas por las autoridades en las localidades de Bosa y San Cristóbal, al sur de la capital del país. Durante estos operativos también se incautaron dos vehículos, tres teléfonos móviles y una tarjeta de operación de transporte público, elementos que fueron incorporados como evidencia dentro del proceso.

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Finalmente, la audiencia para definir la medida de aseguramiento quedó programada para el próximo miércoles, 8 de abril.