Hace poco se confirmó la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor universitario y funcionario público, quien había sido reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero luego de salir de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá.

El docente fue visto por última vez cuando abordó un taxi en inmediaciones del centro médico, donde se encontraba acompañando a su hijo de 10 años, quien había sido atendido por una urgencia en el área de pediatría.

Según relató su esposa, Denis Alfonso, Neill salió de la clínica alrededor de las 10:10 p. m., luego de que le pidieran retirarse debido a la restricción de acompañantes en el área infantil.

Denis Alfaro, esposa del profesor Neil Felipe Cubides, se refirió a la muerte de su marido y aseguró que es una víctima inocente de la violencia e inseguridad que se vive en el país. En medio de los mensajes, exigió a las autoridades dar con el paradero de los responsables y… pic.twitter.com/sFuKO4HY9g — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2026

Ella le pidió que regresara a casa a descansar, sin imaginar que sería la última vez que hablarían. Minutos después, el profesor dejó de responder llamadas y mensajes, lo que encendió las alarmas en su familia.

Cámaras de seguridad confirmaron que Neill tomó un taxi en la zona de la calle 85 con carrera 15. Al día siguiente, su esposa interpuso la denuncia por desaparición y, al revisar sus movimientos bancarios, encontró que durante la madrugada se realizaron dos retiros de dinero por varios millones de pesos, además de una compra adicional.

La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento.



Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán… pic.twitter.com/Rtg3uK6sNc — U.Externado (@UExternado) January 19, 2026

Estos hechos reforzaron la hipótesis de que el docente habría sido víctima de un caso de “paseo millonario”, una modalidad delictiva que ha cobrado varias víctimas en la capital.

Horas después de su desaparición, un campesino alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en llamas en una vía rural del sector de Soches, en la localidad de Usme.

🕊️ Desde PROCURAR expresamos nuestra solidaridad por el fallecimiento de Neill Felipe Cubides Ariza. Acompañamos a su familia y rechazamos toda forma de violencia.#PROCURAR #Solidaridad #Condolencias #NoALaViolencia pic.twitter.com/ySqDLMVDhH — PROCURAR #Méritoalserviciodelasociedad (@SProcurar) January 19, 2026

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró restos humanos completamente calcinados. La víctima no portaba documentos y su ropa había sido consumida por el fuego. Mientras la familia mantenía la esperanza de encontrar con vida al profesor, Medicina Legal adelantó los procedimientos de identificación.

El 19 de enero se confirmó oficialmente que los restos correspondían a Neill Felipe Cubides. La Universidad Externado de Colombia, donde Neill se desempeñaba como docente, lamentó profundamente su fallecimiento y expresó su solidaridad con sus seres queridos.

BÚSQUEDA URGENTE:



Desde la Asociación de Antiguos Alumnos solicitamos apoyo para encontrar a Neill Felipe Cubides Ariza, desaparecido desde el 16/01/2026.



Última vez visto: Clínica Country – Chapinero (Bogotá D.C.)

Información - Fiscalía: 3174382324



Comparte esta información. pic.twitter.com/vkJzbRRGkz — Asociación de Antiguos Alumnos - UExternado (@AsoexalumnosUEx) January 19, 2026

Además de su labor académica, Cubides también trabajaba como funcionario en una unidad de la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se conformó un grupo especial entre la Fiscalía, el CTI y la Policía Metropolitana para dar con los responsables del crimen.

Las autoridades también investigan si el caso de Neill estaría relacionado con otros cuatro hechos similares ocurridos en los últimos meses en la ciudad, lo que podría indicar la presencia de una banda criminal dedicada a este tipo de delitos.