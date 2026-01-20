La polémica alrededor de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está servida luego de que cuestionara al gerente del hospital San Rafael de Itagüí que salió a decir en un video, con lágrimas en los ojos, que no tenía cómo pagarles a los trabajadores del centro asistencial por falta de recursos.

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales: el San Rafael, es un hospital departamental, y el Hospital del Sur, es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Ese hospital ha sido presa de la politiquería”, fue la respuesta del ministro.

Las palabras de Jaramillo fueron suficientes para desatar toda una ola de críticas por su “desacertada” respuesta a la crisis financiera que enfrentan varios hospitales en el país.

“El llanto del gerente del Hospital de Itagüí es el quiebre de quien ya no puede mirar a sus trabajadores a los ojos y explicarles por qué siguen sin salario, sin cómo transportarse ni cómo llevar comida a sus casas. Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, aquí no lloran “los ricos””, aseguró la senadora por el Partido de la U, Norma Hurtado.

Y siguió: “Aquí lloran médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares y pacientes que se están muriendo porque no hay medicamentos. ¿Usted cree que los trabajadores del sector salud y los pacientes en Colombia son ricos? ¿A quién le está hablando? Esto no es ideología. Es una crisis humana. Y tiene responsables en el Gobierno, pero imagino que saldrá a culpar a otros”.

Por su parte, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez sostuvo que la cartera del San Rafael es de $11.700 millones de pesos, por lo que le dijo al ministro “que sea un poquito coherente y que conozca a Colombia, que tome las decisiones para sacar adelante el sistema de salud”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó callado y sostuvo que el Gobierno optó por “condenar a muerte a muchas personas” y que sus acciones se basan en una “lucha de clases”. “Lo cierto es que resultan afectando a todas las clases, especialmente a los más pobres. Ministro, presidente Petro: acá no solo los ricos lloran. Lloran los pobres, la clase media, el país. Dejen de ser tan inhumanos”.

Las EPS le deben al hospital en cuestión $ 22 mil millones y desde octubre no pueden pagarles salarios a los 460 trabajadores. Aunque Savia Salud niega que haya incumplido en los pagos y que, por el contrario, en la vigencia 2025 giró más de $18.707 millones, equivalente a más del 80 % de lo radicado en ese año. “Es de aclarar que el Hospital San Rafael y la EPS lograron conciliar más de $1.540 millones al finalizar el 2025”.

De momento, el ministro Jaramillo solicitó a la Superintendencia de Salud revisar “qué sucede allá”.