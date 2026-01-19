El director del Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad, Santander Donado, respondió a una denuncia realizada por un ciudadano a través de redes sociales con referencia a un presunto caso de corrupción por parte de un agente de tránsito.

En las imágenes que circulan en las plataformas digitales, se observa el momento exacto en el que el conductor de una motocicleta le entrega un billete a un funcionario del tránsito, al parecer, como soborno para que no le colocara una infracción.

En la grabación se puede apreciar que el conductor de la motocicleta, de color azul, no portaba el casco correspondiente para transitar con el vehículo. Ante este este caso, Donado ordenó la apertura de un proceso disciplinario que permita establecer las responsabilidades del uniformado en este caso.

“No permitiremos ningún acto de corrupción, ni la afectación a nuestros actores viales. Lo que deseamos es que todos cumplamos con las normas de Tránsito y seguir trabajando por la movilidad sostenible en el municipio”, afirmó Donado Ibáñez.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que puede denunciar este tipo de casos ante la oficina de Control Interno Disciplinario, ubicada en el centro comercial Nuestro Atlántico.

