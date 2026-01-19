El Distrito de Barranquilla entregó un nuevo parque para el disfrute de los ciudadanos de Barranquilla, esta vez se trata del de la Urbanización La Playa, el cual beneficiará a una población aproximada de 18.612 personas, mejorando su calidad de vida y brindando espacios para el sano esparcimiento.

Lea más: Avanzan obras de alcantarillado para corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga

Las obras, que se ejecutaron en un área total de 2.230 metros cuadrados, constan de juegos infantiles, cancha múltiple, gimnasio biosaludable, kiosco comunitario, plazoletas para actividades sociales y recreativas, andenes y rampas para la accesibilidad inclusiva y zonas verdes.

El acto de entrega fue realizado por el alcalde Alejandro Char, acompañado por varios de los funcionarios del Distrito y, por supuesto, con presencia de la comunidad.

“Cuando hay un parque, cambia el barrio, es más seguro, la gente está ahí, los jóvenes tienen deporte, la tercera edad sale a caminar tempranito y hacen ejercicio. El parque es saludable y es vida para la familia. Hay muchas luminarias, todas financiadas por la Alcaldía”, expresó Char al entregar el escenario.

Jairo Alberto Vargas, líder y residente del sector, aseguró que es el inicio de momentos especiales: “Este es un día muy especial para nuestra comunidad, porque hoy inauguramos oficialmente el parque, un espacio que soñamos juntos y que después de 17 años, por fin se hace realidad”.

Lea más: ¿Leyton Barrios regresa a la rectoría de Uniatlántico tras fallo de una tutela?

El nuevo espacio, ubicado en la localidad Riomar, se suma a los 58 recuperados en esa localidad a través del programa distrital Todos al Parque, los cuales integran a la comunidad, brindan mayor seguridad y valorizan los barrios.