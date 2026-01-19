El proyecto de alcantarillado sanitario del corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga, ya supera el 95% de ejecución. Así lo confirmó la Gobernación del Atlántico en una visita técnica a las obras este lunes.

“Esta obra es el símbolo de por qué el Atlántico es el número uno del país en materia de agua y saneamiento. Ya cubrimos las cabeceras municipales y ahora estamos llegando a los corregimientos y zonas rurales, que es donde realmente se mide el impacto social del Plan Departamental de Agua. Nuestro trabajo en Aguada de Pablo permitirá que este territorio pase del 0 al 100% de cobertura de alcantarillado ”, afirmó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

El mandatario departamental explicó que el proyecto amplía la infraestructura de alcantarillado con tecnología que garantiza la continuidad del servicio, incluso ante fallas de energía.

“Estamos hablando de más de 9 kilómetros de redes y una inversión cercana a los $20 mil millones que marca la pauta de hacia dónde va el departamento en saneamiento básico. Son más de 4 kilómetros de líneas de impulsión, una estación de bombeo de aguas residuales con respaldo eléctrico y un moderno sistema de tratamiento que incluye desinfección con tecnología ultravioleta (UV)”, agregó.

Mientras tanto, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Johanna Ospina, precisó que la obra se encuentra en su fase final, a la espera del proceso de energización y pruebas técnicas que permitirán su entrega y puesta en funcionamiento.

“Estamos a un paso de pasar del cero al 100 % de cobertura en Aguada de Pablo. Este proyecto no solo trae saneamiento básico, trae calidad de vida, mejores condiciones para la gente y una gran apuesta ambiental. Vamos a evitar que las aguas residuales lleguen al Embalse del Guájaro y garantizar que regresen tratadas, incluso en mejores condiciones”, señaló.

Ospina resaltó que el proyecto cuenta con una planta de tratamiento, poco común en zonas rurales del país, y que posiciona al Atlántico por encima del promedio nacional en cobertura y tratamiento de aguas residuales.

“No porque estemos en la zona rural significa que no tengamos lo mejor. Aquí hay tecnología de punta, con sistemas de desinfección UV y respaldo eléctrico automático”, enfatizó.

Desde la comunidad, el avance de la obra se vive con expectativa y esperanza. Carlos Alberto Acuña Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector central de Aguada de Pablo, aseguró que el proyecto transformará de manera directa la vida cotidiana del corregimiento.

“Este es un cambio muy importante para el medio ambiente y para la tranquilidad de la comunidad. Ya no tendremos las aguas residuales corriendo por la arena ni los problemas que eso genera en salud, como la proliferación de mosquitos y enfermedades. Hoy vemos que la obra está a punto de ser inaugurada y confiamos en que muy pronto todas las casas estarán conectadas”, expresó el líder comunal.

Cabe resaltar que el proyecto beneficiará directamente a cerca de 6.000 habitantes y permitirá pasar a un sistema integral, seguro y sostenible.