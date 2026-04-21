El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, encendió las alarmas en la noche del domingo anterior tras denunciar, a través de su cuenta en X, que habría recibido amenazas contra él y su familia.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, expresó el mandatario en su publicación.

Ante la gravedad de la denuncia, Char hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que garanticen su seguridad y la de sus seres queridos.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, agregó.

La publicación generó múltiples reacciones en distintos sectores políticos y ciudadanos, especialmente porque el alcalde ha venido insistiendo en reiteradas ocasiones en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de las autoridades para enfrentar el crimen organizado que azota este territorio con extorsiones y homicidios.

Cabe recordar que Barranquilla y el departamento del Atlántico atraviesan una compleja situación de seguridad. Bajo ese contexto, varios alcaldes municipales han elevado llamados al Gobierno nacional y promovido marchas por la paz para exigir acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad en los territorios.

En esa línea, Char ha alzado la voz en contra de los alcances de la política de paz total que lidera el presidente Gustavo Petro. En varias ocasiones, e incluso a través de redes sociales, ha rechazado la situación de inseguridad que golpea a varios barrios de la ciudad, siendo enfático en que la extorsión ha obligado a los ciudadanos a vivir “prácticamente encerrados”.

“Están enrejando las casas. Por el miedo, protegen a los bandidos y la gente buena tiene que encerrarse. Cuánta plata tienen que gastarse en rejas”, expresó el mandatario en un video que si hizo viral, visiblemente preocupado por la situación.

Reacción del Gobierno

Minutos después de la denuncia virtual del mandatario de los barranquilleros, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió por la misma vía dando un parte de tranquilidad al alcalde al informar que, junto con Mindefensa, la Policía Nacional y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, activarían los organismos de Inteligencia para llegar hasta la raíz de los criminales.

“He procedido a contactar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía, William Rincón y al director de la Policía de Protección y Servicios Especiales, para también activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias. El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”, se leyó en X.

No obstante, ante lo delicado de la situación, ayer se llevó a cabo un consejo de seguridad en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, presidido por el propio ministro Benedetti y por el comandante de la institución armada, brigadier general Miguel Camelo.

Mininterior reiteró el ofrecimiento de una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información del atentado contra el mandatario de los barranquilleros, pero ese mismo monto sería el indicado para denunciar otros atentados contra candidatos a la presidencia de este país.

“Yo mismo me comuniqué con el director de la UNP y el Ministerio de Defensa para determinar las medidas de seguridad del alcalde y su familia (...) El ministro de Defensa (Pedro Sánchez) ofreció una recompensa de hasta mil millones de pesos, no solo por el alcalde, sino para cualquier caso de amenazas contra candidatos y mandatarios del país”, expresó Benedetti.

Por otro lado, el jefe de la cartera del Interior dio detalles de lo que podría ser el origen de las amenazas contra el alcalde Char o de dónde surgieron.

“Esto viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de El Barne y, a su vez, un coronel… No voy a decir el nombre para no meter en problema a nadie… El coronel fue y le avisó directamente al alcalde (Alejandro Char)”, expresó el ministro Benedetti.

Y luego agregó que “también parece que desde otras cárceles se ha estado mandando amenazas en contra del alcalde Char”.

Ante este caso, el ministro indicó que se pudo haber roto el “protocolo” luego de que un coronel le avisara directamente al alcalde Char y no le dio la información a los generales, tal y como debió hacerse.

“Debió informarle a los generales y al gobierno central para tomar las medidas pertinentes, pero eso no fue lo que sucedió”, agregó.

En rueda de prensa, el general Camelo informó que las acciones se adoptaron siguiendo lineamientos del Gobierno nacional y la Dirección de la Policía.

“De acuerdo con las indicaciones del señor ministro del Interior y del director de la Policía, la institución ya dispuso reforzar las medidas de protección”, señaló.

Y que “se convocó el comité de nivel de riesgo y todas las capacidades serán desplegadas para garantizar la seguridad del alcalde”.

En ese sentido, Camelo añadió que “la orden que se ha recibido desde el nivel central es que todas las capacidades de Policía Judicial, de inteligencia, de protección sean desplegadas para garantizar la seguridad del alcalde y, obviamente, de las de los protegidos que tenemos en la ciudad de Barranquilla”.