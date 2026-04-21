El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció este lunes 20 de abril sobre la ‘Operación Júpiter’, una supuesta estrategia para desprestigiar su campaña mediante desinformación, ataques mediáticos y manipulación electoral.

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Asimismo, el aspirante insistió en que existe una ofensiva coordinada en su contra. “La vieja política está jugando los juegos sucios de siempre. Ya lo había denunciado en su momento”, afirmó. Según dijo, estos sectores “se unirán para acabar con mi buen nombre, con mi reputación y desmotivar así al pueblo”.

De la Espriella reiteró que no asumirá una postura de victimización, pese a la gravedad de sus denuncias. “Yo no me voy a declarar víctima porque no es mi estilo”. Sin embargo, aseguró que detrás de la ‘Operación Júpiter’ hay una inversión significativa de recursos. “Han gastado miles de millones de pesos en la tal operación jupiter, lo han hecho de manera anónima, escondida, violando las reglas electorales sin dejar rastros”.

El candidato también señaló la difusión sistemática de información falsa. “Han sembrado calumnias, historias negras. Han repetido y repetido mentiras en mi contra, inventando todos los días campañas sucias basadas en falsas encuestas”, recalcó, cuestionando además titulares y narrativas que, según él, buscan influir en la intención de voto.

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En ese contexto, volvió a mencionar a los medios de comunicación como La Silla Vacía, a los que acusa de invisibilizar su campaña. “El noticiero de televisión de los de siempre me ha atacado durante nueve meses”, dijo, al tiempo que destacó la resiliencia de su movimiento, “estoy aquí con el pueblo apoyándome, con las redes más activas que nunca, sin pagar un solo peso en pauta”.

A pesar de los señalamientos, afirmó que la estrategia en su contra no ha tenido éxito. “Con la ‘Operación Júpiter’ no me voy a declarar víctima porque veo que les ha salido muy mal. Yo sigo mi camino sin rasguños y sin heridas”, expresó, atribuyendo su fortaleza al respaldo ciudadano y a convicciones personales.

Por otro lado, reiteró sus principales contrincantes “para mí el enemigo sigue siendo Gustavo Petro y su heredero Iván Cepeda”, aunque también sugirió que su crecimiento lo ha convertido en objetivo de otros sectores, “tal vez para los de siempre el enemigo sea yo”.

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El candidato también adoptó un tono conciliador hacia sus críticos. “Yo los perdono de antemano porque lo importante es la patria”, y enmarcó su proyecto como una alternativa frente a la política tradicional. “Esto no es con los de siempre, esto es con nosotros los ‘nunca’, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”.

Asimismo, defendió la independencia de su campaña y su alianza con José Manuel Restrepo. “Mi único jefe es el pueblo colombiano, no me financian los grandes capitales”, y aseguró que cuenta con “el carácter y la determinación” para liderar el país.

Finalmente, envió un mensaje de confianza de cara a las elecciones. “Vamos a ganar en primera vuelta para demostrarle a los de siempre que ellos no son los dueños de Colombia”.

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