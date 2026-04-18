El senador y candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció en la tarde de este domingo que aceptará ir a un debate junto a Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia siempre y cuando se acepten unas condiciones previamente pactadas.

Durante un evento en Fusagasugá, Cepeda señaló que “concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosamente pactados. No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, agregó.

En las últimas semanas, el debate presidencial había trasladado a la Plenaria del Senado, en la cual los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda han venido manifestado sus diferentes ideológicas y políticas.