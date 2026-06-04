Si pasa horas sentado frente a una pantalla y al final del día se siente muy agotado mentalmente, este artículo tiene información muy importante para usted.
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Revisar el celular mientras se trabaja, responder mensajes durante reuniones o alternar entre múltiples tareas se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas.
Aunque estos hábitos suelen asociarse con productividad, expertos en neurociencia y salud mental advierten que las interrupciones constantes podrían estar afectando la capacidad de concentración, la memoria y el bienestar emocional.
Jessica Arévalo, neuropsicóloga, indicó que el cerebro moderno se ha acostumbrado progresivamente a recibir estímulos constantes a través de notificaciones, mensajes instantáneos, redes sociales y videos cortos, lo que estaría modificando la forma en que las personas prestan atención.
Dice que cada vez que una persona cambia de tarea para revisar una notificación o responder un mensaje, el cerebro debe reajustar su atención. Aunque parezca una acción rápida, este proceso implica un esfuerzo cognitivo que, acumulado durante el día, puede generar cansancio mental.
Diversas investigaciones sobre atención y multitarea han encontrado que los cambios constantes de foco aumentan la carga cognitiva, dificultan el procesamiento profundo de la información y favorecen la fatiga mental.
Como resultado, muchas personas experimentan problemas para leer durante largos periodos, mantenerse concentradas en una conversación o ver una película sin revisar el teléfono móvil.
¿Cómo recuperar la capacidad de concentración?
Los expertos aclaran que la solución no consiste en abandonar la tecnología, sino en aprender a utilizarla de forma más consciente.
- Reducir la multitarea.
- Silenciar notificaciones innecesarias.
- Leer durante períodos sin interrupciones.
- Evitar revisar el celular durante conversaciones.
- Realizar pausas alejadas de pantallas.
- Reservar momentos del día para el silencio y la reflexión.