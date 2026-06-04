Si pasa horas sentado frente a una pantalla y al final del día se siente muy agotado mentalmente, este artículo tiene información muy importante para usted.

El Festival de la Salchipapa vuelve a Barranquilla con ambiente mundialistaç

Tenga en cuenta cinco puntos de higiene a la hora de comer en un restaurante

Google lanzó Gemini Spark: la IA que puede trabajar sola durante horas y gestionar tareas sin supervisión

Revisar el celular mientras se trabaja, responder mensajes durante reuniones o alternar entre múltiples tareas se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas.

Aunque estos hábitos suelen asociarse con productividad, expertos en neurociencia y salud mental advierten que las interrupciones constantes podrían estar afectando la capacidad de concentración, la memoria y el bienestar emocional.

Shutterstock/Shutterstock Revisar el celular mientras se trabaja, responder mensajes durante reuniones o alternar entre múltiples tareas se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas.

Jessica Arévalo, neuropsicóloga, indicó que el cerebro moderno se ha acostumbrado progresivamente a recibir estímulos constantes a través de notificaciones, mensajes instantáneos, redes sociales y videos cortos, lo que estaría modificando la forma en que las personas prestan atención.

Dice que cada vez que una persona cambia de tarea para revisar una notificación o responder un mensaje, el cerebro debe reajustar su atención. Aunque parezca una acción rápida, este proceso implica un esfuerzo cognitivo que, acumulado durante el día, puede generar cansancio mental.

Shutterstock/Shutterstock Jessica Arévalo, neuropsicóloga, indicó que el cerebro moderno se ha acostumbrado progresivamente a recibir estímulos constantes a través de notificaciones, mensajes instantáneos, redes sociales y videos cortos, lo que estaría modificando la forma en que las personas prestan atención.

Diversas investigaciones sobre atención y multitarea han encontrado que los cambios constantes de foco aumentan la carga cognitiva, dificultan el procesamiento profundo de la información y favorecen la fatiga mental.

Como resultado, muchas personas experimentan problemas para leer durante largos periodos, mantenerse concentradas en una conversación o ver una película sin revisar el teléfono móvil.

¿Cómo recuperar la capacidad de concentración?

Los expertos aclaran que la solución no consiste en abandonar la tecnología, sino en aprender a utilizarla de forma más consciente.