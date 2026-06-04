Una fuerte explosión registrada al interior de una barcaza que era sometida a trabajos de reparación en un astillero del corregimiento de Pasacaballos dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y nueve heridas, según confirmaron las autoridades de Cartagena.

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La emergencia se presentó en la zona conocida como Calle del Puerto, un sector industrial ubicado en el sur de la ciudad, donde de inmediato fueron desplegados organismos de socorro para atender la situación y controlar las llamas generadas por la detonación.

Nueve personas resultaron heridas

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, informó que hasta el momento se tiene registro de nueve personas lesionadas como consecuencia de la explosión.

De acuerdo con el funcionario, cuatro de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Cartagena para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades continúan verificando el estado de salud de los afectados y brindando acompañamiento a sus familiares mientras avanza la atención de la emergencia.

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Bomberos controlaron el incendio

Tras la explosión, unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena llegaron al lugar y lograron controlar el incendio que se generó en la embarcación, evitando que las llamas se propagaran a otras estructuras cercanas.

Una vez extinguido el fuego, los organismos de emergencia iniciaron labores de revisión e inspección técnica para establecer las causas del incidente y determinar si existen riesgos adicionales en la zona afectada.

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Investigan las causas de la explosión

Aunque las autoridades aún no han entregado una hipótesis oficial sobre el origen de la explosión, se conoció que la barcaza se encontraba en proceso de reparación dentro del astillero cuando ocurrió la emergencia.

Los organismos competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad durante los trabajos que se realizaban en la embarcación.