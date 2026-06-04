Momentos de angustia se vivieron en la mañana de este jueves en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, luego de que una fuerte explosión seguida de un incendio se registrara a bordo de una barcaza, dejando varios trabajadores heridos.

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La detonación fue escuchada en distintos sectores de la población, lo que generó alarma entre los habitantes y provocó múltiples llamados de emergencia a las autoridades.

Según información preliminar, el incidente ocurrió en una embarcación plana utilizada para el transporte de mercancías que se encontraba atracada en un muelle sobre el Canal del Dique.

Trabajadores realizaban labores de reparación

Al momento de la emergencia, varios operarios adelantaban trabajos de mantenimiento y reparación en la estructura de la barcaza cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo la explosión.

Tras la detonación, se originó un incendio que obligó a activar los protocolos de respuesta para atender a los trabajadores afectados y evitar que las llamas se propagaran.

Aunque las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas, se confirmó que varias personas resultaron afectadas y fueron evacuadas para recibir atención médica.

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Bomberos y Guardacostas atendieron la emergencia

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena se desplazaron rápidamente al lugar para controlar el incendio. De acuerdo con el reporte preliminar, tres máquinas fueron enviadas a la zona, mientras ambulancias apoyaron las labores de atención y traslado de los heridos.

De igual forma, unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena acudieron al sitio para apoyar las operaciones de emergencia y verificar las condiciones de seguridad en el área afectada.

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Investigan las causas del incidente

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer qué originó la explosión y determinar si las labores de mantenimiento que se realizaban en la embarcación tuvieron alguna relación con la emergencia.

Mientras avanzan las pesquisas, organismos de socorro continúan evaluando los daños ocasionados por el incidente y monitoreando la zona para descartar nuevos riesgos.

La explosión e incendio generaron gran preocupación entre los habitantes de Pasacaballos, quienes reportaron haber escuchado el estruendo a varios kilómetros de distancia. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales.