Ante el aumento de la demanda de energía y la posibilidad de que se consolide un fenómeno de El Niño en los próximos meses, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma firmó la Circular 40024 del 3 de junio de 2026, dirigida a comercializadores, operadores de red, empresas de distribución y demás agentes del sector eléctrico.

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En el documento, el ministro les solicita promover campañas de ahorro y el uso eficiente de la energía ante el impacto que pueda tener este evento climático en el país.

En el documento, Minminas recalca que históricamente el fenómeno de El Niño ha estado asociado a una disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas y una menor disponibilidad del recurso hídrico, factores que pueden afectar la operación del sistema eléctrico nacional y la prestación del servicio.

“En ese contexto, resulta necesario promover acciones orientadas al consumo responsable, la gestión eficiente de la energía y el fortalecimiento de hábitos sostenibles por parte de los usuarios, con el fin de contribuir a la confiabilidad del sistema energético nacional, la sostenibilidad ambiental y la adopción de medidas preventivas frente a escenarios de variabilidad climática”, se lee en la circular.

Entre las recomendaciones del ministerio de Minas y Energía, advierte que es necesario divulgar hábitos de ahorro relacionados con la iluminación, la climatización y el uso de electrodomésticos, así como desarrollar campañas de sensibilización sobre la importancia del ahorro energético para la confiabilidad del sistema y la sostenibilidad ambiental.

Entre las acciones sugeridas se encuentran el fortalecimiento de las campañas de comunicación y el uso de canales físicos y digitales para promover cambios voluntarios en los hábitos de consumo de los usuarios.

Señala además la circular que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, las entidades públicas deberán desarrollar acciones orientadas al conocimiento, reducción y manejo del riesgo frente a escenarios que puedan afectar la prestación de servicios esenciales.

El Ministerio reiteró que el uso racional y eficiente de la energía es un asunto de interés público y una herramienta clave para enfrentar los desafíos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico colombiano.

Medidas que se deben adoptar

Minminas recomendó promover el reemplazo progresivo de equipos de alto consumo por tecnologías más eficientes y a divulgar hábitos de ahorro relacionados con la iluminación, la climatización y el uso adecuado de los electrodomésticos.

Asimismo, pidió desarrollar campañas de comunicación que fomenten cambios voluntarios en los hábitos de consumo energético y realizar actividades de sensibilización sobre la importancia del ahorro para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y la sostenibilidad ambiental.

Recomienda además fortalecer los mecanismos de difusión de información sobre consumo eficiente a través de canales físicos y digitales, con el fin de llegar a un mayor número de usuarios.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a mantener una actuación preventiva y coordinada que fortalezca la cultura ciudadana del ahorro energético, como una herramienta para contribuir a la sostenibilidad del servicio, la eficiencia en el consumo y la preparación del país frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Recomendaciones

Para reducir el consumo de energía está ajustar el aire acondicionado a temperaturas moderadas, preferiblemente alrededor de los 24 grados centígrados, ya que cada grado menos puede representar un incremento importante en el gasto eléctrico.

También se aconseja apagar las luces y desconectar los equipos que no estén siendo utilizados. Muchos electrodomésticos continúan consumiendo energía incluso cuando permanecen en modo de espera.

Asimismo, es recomendable aprovechar al máximo la luz natural y la ventilación en viviendas, oficinas y establecimientos comerciales, reduciendo así la necesidad de encender bombillos, ventiladores o aires acondicionados durante buena parte del día.

Reemplazar los bombillos tradicionales por tecnología LED, que consume menos energía y tiene una vida útil más prolongada.

Al momento de adquirir nuevos equipos, los usuarios pueden optar por electrodomésticos con certificaciones de eficiencia energética, los cuales permiten reducir el consumo sin afectar el rendimiento.

Los expertos también sugieren evitar consumos innecesarios durante las horas de mayor demanda, especialmente en la noche, cuando el sistema eléctrico registra sus mayores cargas.