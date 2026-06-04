Ante la persistencia de un brote de dengue que viene afectando a varios municipios del Atlántico, la Gobernación reforzó las acciones de prevención y control para reducir los riesgos de salud en la población.

La administración departamental, a través de la Secretaría de Salud, implementó una Sala de Análisis del Riesgo con las administraciones locales que registran el mayor número de casos, con el fin de fortalecer las estrategias de respuesta y renovar los planes de contingencia.

De acuerdo con el reciente balance epidemiológico, el Atlántico registra 3.441 casos notificados de dengue durante 2026. Aunque la cifra representa una disminución del 38,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, 12 municipios permanecen en situación de brote tipo I, mientras que otros cinco se encuentran en estado de alarma.

Los municipios del departamento que permanecen en situación de brote tipo I son: Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás y Soledad.

Mientras que Campo de la Cruz, Galapa, Candelaria, Malambo y Tubará permanecen en estado de alerta.

De esta manera, como parte de las acciones en territorio, el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores ha inspeccionado más de 103.000 viviendas en 19 municipios del Atlántico.

Durante estas visitas se identificaron más de 7.000 inmuebles con presencia de criaderos del mosquito transmisor, principalmente en tanques de almacenamiento de agua, albercas y llantas.

También hubo inspecciones en instituciones educativas, hospitales, cementerios y empresas, impactando de manera directa a más de 301.000 personas. Las autoridades insistieron en que la eliminación de criaderos dentro de los hogares es la medida más efectiva para prevenir la propagación de la enfermedad.

Así las cosas, las autoridades destacaron que, pese al comportamiento epidemiológico actual, la tasa de incidencia del departamento continúa por debajo de la media nacional, con 80,3 casos por cada 100.000 habitantes frente a 124,4 reportados en el país.

Además, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la comunidad para mantener limpios y tapados los depósitos de agua, disponer adecuadamente de residuos e inservibles y acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como fiebre persistente, dolor abdominal, vómitos o sangrado, evitando al máximo la automedicación.

Acciones en municipios

Desde la Alcaldía de Malambo se viene reforzando el control y prevención sobre el dengue con jornadas casa a casa para la eliminación de criaderos y exterminio de larvas en el municipio.

Dicho esto, un equipo de atención primaria en salud proyecta vacunar a más de 200 menores de edad en el territorio, los cuales ya recibieron una primera dosis contra este virus hace unos meses.

A su vez, la administración proyecta atender a cerca de 1.890 menores escolarizados de 9 años en el municipio.

Aumento de casos podría tener relación con la sensación de calor

Las condiciones climáticas son fundamentales para que la larva del mosquito que produce el dengue se reproduzca y así el virus pueda ser transmitido de persona a persona. En ese contexto, el epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos explicó que la sensación térmica actual en ciertos sectores del Caribe permite la proliferación de casos.

“Este mosquito requiere de unas condiciones de supervivencia, especialmente a temperaturas altas, entonces cuando hay mucho sol, que no llueve, y el agua de algunas reservas, fincas, o casas permanece acumulada ante la falta de lluvia pues el mosquito encuentra un lugar para reproducirse”, comentó.

De igual forma, mencionó que “en la temporada previa al fenómeno de El Niño es donde hay que tener más cuidado con el recurso hídrico, la idea es conservar recipientes limpios y no acumular tanto líquido. Si uno deja que los tanques se llenen de mosquitos la proliferación de casos va a ser mucho mayor y se propaga más rápido”.

Moreno Santos anotó que “hay que tener precaución porque muchas comunidades cercanas al río acumulan bastante agua en recipientes, así que pueden aumentar los casos”.