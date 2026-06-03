Bajo observación médica se encuentran dos menores de edad luego de sufrir una intoxicación por ingerir accidentalmente raticida ante un descuido de sus padres. El hecho que ocurrió en el municipio de Soledad encendió las alarmas de las autoridades.

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El secretario de Salud de Soledad, Edinson Barrera, confirmó que los niños, de 3 y 7 años de edad, ingresaron en la tarde del miércoles al servicio de urgencias de una clínica del municipio tras presentar síntomas compatibles con intoxicación por estas sustancias químicas.

“Los padres, buscando eliminar roedores de su vivienda, dejaron los productos químicos al alcance de los niños. Ellos los manipularon, les dio curiosidad y terminaron ingiriéndolos”, explicó el funcionario.

Barrera indicó que gracias a la rápida reacción de los familiares y a la atención oportuna del personal médico, los menores recibieron el tratamiento adecuado a tiempo. Posteriormente fueron trasladados a una unidad de cuidados intensivos de otra institución de salud del municipio, donde evolucionan favorablemente.

“Hoy se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con una evolución hacia la mejoría, pero es un llamado más a los padres para que estén pendientes de los niños y no dejen este tipo de sustancias a su alcance”, manifestó.

El secretario de Salud advirtió que este tipo de incidentes pueden poner en grave riesgo la vida de los menores y recordó que en el municipio se han registrado casos similares relacionados con el uso inadecuado de sustancias tóxicas.

Además, hizo un llamado de atención a los padres de familia y cuidadores para que estén pendiente de los menores de edad. Recomendó no usar productos químicos para el control de plagas cuando haya niños o mascotas en el hogar y optar, en lo posible, por métodos físicos como trampas.

“Preferiblemente recomendamos medios físicos para el control de plagas. El uso de químicos puede generar situaciones de suma gravedad como la ocurrida con estos niños”, señaló Barrera.

Insistió en que ante una posible intoxicación no se debe inducir el vómito ni suministrar remedios caseros como leche u otros líquidos, ya que algunos productos pueden causar lesiones adicionales en el esófago y agravar el cuadro clínico.

“Lo principal es llevar al paciente inmediatamente al servicio de urgencias más cercano para que sean los profesionales de la salud quienes determinen el manejo adecuado”, puntualizó.