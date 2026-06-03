La Alcaldía Distrital de Barranquilla realizó el XII Foro Distrital Etnoeducativo BAQ 2026, denominado ‘La Cátedra de Estudios Afrocolombianos’.

El evento se desarrolló el propósito de seguir fortaleciendo una educación más incluyente, humana y conectada con las realidades culturales de los estudiantes, como una oportunidad para la transformación de las prácticas educativas desde la ancestralidad en las IED de Barranquilla.

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Sobre esta jornada académica, pedagógica y cultural, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia de realizarlos.

“Estos espacios están orientados a reflexionar sobre el valor de la etnoeducación en la escuela, la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el reconocimiento de las raíces afrodescendientes, son parte fundamental de la formación de nuestros jóvenes, que reciben una educación más humana, incluyente y conectada con las realidades culturales”, apuntó el mandatario local.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó que este tipo de escenarios reafirman el compromiso del Distrito con una educación que reconoce la diversidad como una fortaleza para construir ciudad.

“Nuestro compromiso es que los niños y jóvenes crezcan entendiendo que sus raíces tienen valor y que las tradiciones también tienen un lugar en la escuela. Reconocer nuestras diversas expresiones culturales es una herramienta poderosa para construir una mejor sociedad, porque una ciudad que reconoce su diversidad es una ciudad más fuerte”, expresó Amar.

Uno de los momentos centrales del foro fue la ponencia inaugural “Cátedra de Estudios Afrocolombianos: escenario de reconocimiento, identidad y resistencia”, a cargo de la doctora Matilde María Eljach Pacheco, quien compartió reflexiones sobre el papel de la escuela en la preservación de la memoria, la identidad y las prácticas ancestrales.

Asimismo, el encuentro incluyó un panel etnoeducativo con la participación de docentes, líderes pedagógicos y representantes de entidades aliadas, quienes dialogaron sobre avances, retos y experiencias significativas en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones educativas distritales.

Durante la jornada también se exaltó el trabajo de instituciones educativas que vienen desarrollando experiencias destacadas en etnoeducación, entre ellas las IED Las Flores, El Valle, Sofía Camargo de Lleras, Jesús Misericordioso, Pies Descalzos, La Esmeralda y Manuel Zapata Olivella.

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El foro cerró con muestras culturales protagonizadas por estudiantes, reafirmando que el arte, la tradición oral, la música, la danza y la lengua también son caminos de aprendizaje, identidad y transformación social.